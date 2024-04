Con Bryan Reyna: ¿a qué hora juega Real Tomayapo vs. Belgrano por la Copa Sudamericana?

Real Tomayapo vs. Belgrano EN VIVO: se enfrentan este miércoles 24 de abril por la fecha del grupo C de la Copa Sudamericana. El cotejo se disputará en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, de la ciudad de Santa Cruz, desde las 7:30 p.m. hora peruana (8:30 p.m. hora de Bolivia y 9:30 p.m. hora de Argentina), y será transmitido EN DIRECTO por la señal de DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe. El delantero peruano Bryan Reyna fue convocado para el partido.

Real Tomayapo quiere recuperar terreno en el grupo C de la Copa Suramericana a costa del Belgrano, en un duelo que se jugará en Santa Cruz, a raíz de la inhabilitación de su reducto, el estadio IV Centenario de Tarija.



El Verde está motivado por el histórico empate sin goles ante el Internacional, en Porto Alegre, en su primer partido fuera de Bolivia y que le sirvió para sumar su primera unidad después de dos jornadas disputadas en el grupo. Sin embargo, no juega desde el 7 de abril, cuando concluyó la fase de grupos del torneo boliviano, ya que no pudo avanzar a octavos de final.



Para el duelo ante los argentinos, el Tomayapo puso a la venta 30.000 entradas para conseguir el apoyo del público cruceño.



Por su parte, el 'B' también considera este partido como un duelo determinante para nuevamente ponerse en lucha por la clasificación. Belgrano tiene programada su llegada a Santa Cruz este martes, aunque con algunas ausencias como la del defensor Matías Moreno, que se recupera de dengue, y el ariete Matías Suárez, quien tiene una faringitis.



En la siguiente jornada que se disputará el 7 y 9 de mayo, el Tomayapo será local nuevamente en el estadio IV Centenario de Tarija ante el Internacional, mientras que el Belgrano recibirá al Delfín.

🛬🇧🇴 ¡Llegamos!🌎🏆



Ya está #Belgrano en Santa Cruz de la Sierra, para jugar mañana por @Sudamericana. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/3LPU7X0D3a — Belgrano (@Belgrano) April 23, 2024

Real Tomayapo vs. Belgrano: posibles alineaciones

Real Tomayapo: Pedro Galindo; Juan Pablo Rioja, Leonardo Justiniano, Aldair Cantillo, Hallysson Padilha, Juan Orellana; Sergio Villamil, Matías Noble, Agustín Alcaraz, Agustín Graneros; Mirko Tomiannovic.



Belgrano: Nahuel Losada; Mariano Troilo, Nicolás Meriano, Agustín Baldi; Santiago Longo; Juan Barinaga, Matías García, Gerónimo Heredia, Bryan Reyna; Franco Jara y Lautaro Pastrán.

¿Cuándo juega Real Tomayapo vs. Belgrano ?

El partido entre Real Tomayapo vs. Belgrano se juega este miércoles 24 de abril en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, de la ciudad de Santa Cruz.

¿A qué hora juega Real Tomayapo vs. Belgrano?



Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 5:30 p.m.

¿Dónde ver Real Tomayapo ante Belgrano vía TV por Copa Sudamericana?

El partido entre Real Tomayapo ante Belgrano será transmitido EN VIVO por DSports y DGO. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO por RPP.pe

