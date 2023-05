Rodrigo Ureña sobre la victoria de Universitario: "Podríamos haber marcado más goles, hicimos un buen partido"

Universitario de Deportes derrotó por 2-0 a Independiente de Santa Fe por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Rodrigo Ureña fue una de las figuras del conjunto crema y se mostró feliz por el gran nivel que mostró el equipo ante un gran rival como lo es el cuadro colombiano.

"Si andábamos un poco más finos quizá podríamos haber marcado más goles. Hicimos un buen partido. Ellos juegan muy bien y tienen muy buenos jugadores por eso estamos contentos por el resultado", mencionó el volante de Universitario.



"Voy partido a partido, después de la pretemporada no me sentía muy bien. Con el pasar de los partidos me siento mejor y en esto me ayuda el profe, quien me da mucha libertad para jugar, me deja tomar decisión para atacar y ordenar al equipo", añadió Rodrigo Ureña cuando fue consultado por el momento que vive en el cuadro crema.

Lo que se le viene a la U en la Sudamericana

El equipo crema está puntero de su grupo con siete puntos, pero todavía le faltan tres partidos por jugar. En las próximas dos fechas será visitante: primero ante Goiás en Brasil y luego ante Santa Fe en Colombia. Universitario será local en la última fecha y chocará ante Gimnasia por lo que este duelo podría ser el que termine definiendo su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los cremas dependen de sí mismos.

