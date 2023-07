Preparador físico de Universitario fue detenido tras partido con Corinthians por presuntos actos racistas [VIDEO]

Fuerte denuncia. Sebastián Avellino Vargas, preparador físico de Universitario de Deportes, fue detenido por la Policía de Brasil, luego de la victoria de Corinthians sobre el cuadro peruano por el partido de ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, por presuntos actos de racismo contra los hinchas del Timao.

De acuerdo con información de Globoesporte, Avellino Vargas habría llamado "mono" a la afición de Corinthians. El episodio habría sido captado por los hinchas durante el calentamiento de los futbolistas de Universitario en la recta final del segundo tiempo del partido.

"Sebastián Avellino Vargas fue llevado por la policía militar a la comisaría del estadio para declarar, así como algunos hinchas de Corinthians. El preparador físico estuvo acompañado de otros profesionales de Universitario. Mientras daban testimonio, la seguridad del club retiró a la prensa del recinto", informó el medio brasileño.

Preparador físico de Universitario fue detenido por presuntos actos de racismo | Fuente: CentralDoTimao

Jorge Fosatti se pronuncia por detención de preparador físico

En conferencia de prensa posterior al partido, Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, defendió a Sebastián Avellino e indicó que no malinterpretaron mal gestos.

"Yo no vi. Lo conozco y trabaja conmigo desde hace 13 años, desde 2010. Es un tipo muy respetuoso. Según me dijo, sus gestos fueron malinterpretados. Le estaban escupiendo y maldiciendo. Lamentablemente, son cosas de fútbol. Parece que los fans pueden hacer lo que quieran. Si reaccionamos, está mal. Es así. Pero los hinchas de Corinthians y Universitario también se equivocan si no se comportan como es debido para estar en el juego", dijo.

“Eso es lo único que puedo garantizarte: es respetuoso como el infierno. Vamos a ver. Dijeron que tienen cámaras. Eso es lo que digo a la hora del partido: mientras haya una cámara, se acabaron las discusiones. Si cometió un error, lamentablemente tendrá que pagar. Espero que no sea nada y si no cometiste un error, bueno, estarás con nosotros en un rato", finalizó.

