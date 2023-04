Aldo Corzo | Fuente: Universitario de Deportes

Los 'cremas' buscarán seguir con su buena racha. Este miércoles 5 de abril, Universitario de Deportes visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en su debut por el Grupo G de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Como se recuerda, el conjunto 'merengue' llega al torneo internacional luego de haber ganado el partido único de la fase previa ante Cienciano en el estadio Monumental. Asimismo, desde que Jorge Fossati tomó las riendas del equipo, el equipo 'crema' no conoce de derrotas al haber ganado a Binacional, ADT, Cienciano y haber empatado ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1 nacional.

El compromiso entre Universitario de Deportes y Gimnasia y Esgrima La Plata por la primera fecha de la Copa Sudamericana está pactado para este miércoles 5 de abril a partir de las 7:00 pm (hora peruana) en el Estadio del Bosque de La Plata.

Universitario vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: horarios en el mundo

Perú: 7:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

México: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Chie: 9:00 pm

Estadios Unidos (Florida): 8:00 pm

Cabe recordar que el grupo de Universitario de Deportes también se encuentran Goiás de Brasil e Independiente Santa Fe de Colombia. Por su parte, el conjunto 'crema' viajará este miércoles por la mañana rumbo a Argentina para enfrentar el compromiso.

Previo al duelo, Jorge Fossati habló en conferencia de prensa y se refirió a la Copa Sudamericana: "No he prometido resultados porque no me gusta vender humo, pero lo vamos a jugar como lo que es, uno de los partidos más importantes del año. Por el momento no se va a priorizar ninguna de las dos competencias. Vamos a utilizar al que mejor esté".

Asimismo, cabe recordar que Andy Polo ya se recuperó de una lesión que lo aquejaba y podrá estar disponible para el debut del equipo 'crema' por la Copa Sudamericana.

