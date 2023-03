Universitario y Cienciano clasificaron a la fase de grupos.

César Vallejo y Universitario de Deportes son los dos equipos peruanos que tienen su lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. El 'Poeta' consiguió su pase a la siguiente instancia tras ganarle por 3-1 a Binacional en el Estadio Nacional. Los cremas, por su parte, superaron a Cienciano, en el Monumental, con goles de Piero Quispe y Emanuel Herrera.

Sin embargo, aún no conocen a quiénes tendrán que enfrentar, pues hace falta un sorteo para determinar quiénes serán los integrantes de cada una de las series. Según el formato, los equipos que conformen un grupo, se enfrentarán entre sí, en partidos de ida y vuelta. Por cada partido de local, la Conmebol otorgará 300 mil dólares a cada institución. Es decir, cada participante de la fase de grupos recibirá un total de 900 mil dólares en esta etapa.

"Son 16 los equipos que lograron su lugar, quienes sumados a los 12 de Argentina y Brasil, más los cuatro que llegarán tras perder la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores, completarán los 32 finales", se informó en la página web del torneo internacional.

El mencionado sorteo se realizará el mismo día y en la misma sede que el de Copa Libertadores, por lo que en esta nota te contamos cuándo podrás conocer los rivales de Universitario de Deportes y César Vallejo en la Copa Sudamericana.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

Universitario de Deportes y Cesar Vallejo conocerán a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana el lunes 27 de marzo a las 6:00 pm. (hora peruana) en Asunción, Paraguay.

La 'U' integra el bombo dos, por lo que no podrá enfrentar a Defensa y Justicia (Argentina), Guaraní (Paraguay), Bragantino (Brasil), Deportes Tolima (Colombia), Botafogo (Brasil), Newell's (Argentina) y Palestino (Chile).

El 'Poeta', por su parte, integra el bombo tres con Oriente Petrolero (Bolivia), Estudiantes de Mérida (Venezuela), Danubio (Uruguay), Tigre (Argentina), América MG (Brasil), Blooming (Bolivia) y Goiás (Brasil).

Asimismo, el bombo uno cuenta con Peñarol (Uruguay), Sao Paulo (Brasil), Santos FC (Brasil), LDU (Ecuador), Estudiantes (Argentina), Emelec (Ecuador), San Lorenzo (Argentina) y Santa Fe (Colombia).

Por otro lado, el bombo cuatro tiene a Audax Italiano (Chile), Gimnasia (Argentina), Pto. Cabello (Venezuela), Tacuary (Paraguay) y a los cuatro perdedores de la tercera fase de la Copa Libertadores, que saldrán de los enfrentamientos entre Sporting Cristal vs. Huracán, Fortaleza vs. Cerro, Millonarios vs. Atlético Mineiro y Medellin vs. Magallanes.

Si bien Universitario y César Vallejo no podrán caer en un mismo grupo por ser ambos de Perú, este impedimento de enfrentar a equipos de un mismo país no aplica con los que lleguen de la Libertadores, por lo que sí podrían coincidir con Cristal, en caso los rimenses pierdan a Huracán en el partido de vuelta.

Bombos de la Copa Sudamericana

¿Y la Libertadores?

Ese mismo día, lunes 27 de marzo, inmediatamente después del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se llevará a cabo el de la Copa Libertadores. Ahí, Alianza Lima y FBC Melgar conocerán a sus respectivos rivales.

Sporting Cristal debe ganar a Huracán el próximo jueves 16 de marzo, en el Estadio Nacional, para continuar en carrera en el máximo torneo continental de clubes. En el caso de que pierda, participará de la Sudamericana.

¡Desde este lunes 13, no te pierdas FÚTBOL COMO CANCHA en la multiplataforma de RPP! El 'Tanke' Arias, Alan Diez, Andrea Closa y Paul Pérez te contarán todas las novedades del fútbol peruano y mundial en RPP Radio y Televisión. No te pierdas FÚTBOL COMO CANCHA a las 2 de la tarde por la multiplataforma de RPP.