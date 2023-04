Jorge Fossati luego del empate de Universitario en Copa Sudamericana: "Nos faltó precisión en jugadores que suelen tenerla" | Fuente: Universitario | Fotógrafo: @Universitario

Universitario de Deportes sacó un empate importante ante Goiás -como local- por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Esto no solo le permitió al cuadro crema mantener su racha de partidos sin perder, sino que también ser líderes de su llave con cuatro unidades.

Tras el encuentro, el técnico uruguayo Jorge Fossati indicó que sabía del poderío del cuadro brasileño y que le faltó precisión a Universitario para hilvanar jugadas de peligro.

"Yo creo que el trámite del partido fue muy parecido al que esperábamos. Sabíamos que Goiás es un equipo que tiene mucha dinámica y jugadores de buen pie, yo te diría prácticamente todos, por lo que teníamos que plantear un partido paciente. Lo único que no tuvimos en la mayor parte del partido fue precisión. Nos faltó precisión en jugadores que suelen tenerla y que no nos permitía hilvanar jugadas bien pensadas, pero que terminaban mal porque nos faltaba precisión", indicó en un primer momento.

Luego, explicó cómo se dieron las jugadas de gol del Goiás. "De todas maneras, en término de llegadas fue un partido muy parejo, inclusive la balanza se inclinó a favor nuestro, hasta que vino esa jugada de contragolpe. Tácticamente fue la única jugada que nos pudieron meter en todo el partido. Desde mi posición, el 10 arranca adelantado. De ese córner viene el gol. Y después tenemos la fatalidad, lo hablábamos con José y el mismo, sin que yo le dijera algo, me dijo que en la jugada del segundo gol él la podía atajar sin ningún problema, pero se resbala. Son prácticamente las únicas jugadas que nos llegaron", sentenció.

Los cambios y el arbitraje

Posteriormente, Fossati explicó por qué decidió colocar más delanteros y cambiar el sistema. Según argumentó, especuló mucho con los minutos que podía dar el árbitro y por eso el riesgo que tomó.

"Fuimos haciendo cambios pensando en mantenernos sólidos, pero teniendo más fuerza en ataque. No siempre es bueno tener más delanteros, sino dónde ubicarlos para que puedan hacer daño. Sentíamos que cómo estabamos podíamos empatarlo, pero cuando feo que no se producía el gol, busco caminos para jugarnos. Sinceramete, especulé muchó con los dos cambios finales, pues pensé que se iban a dar ocho minutos, pero dieron seis. No me refiero más al arbitraje, porque quiero concentrarme en el futbolístico. Si hablamos del golpe que sufrió Piero (Quispe) en los primeros minutos, que debió ser amarilla no entiendo", indicó.

Tito Urruti no estaba al 100%

Por último, ante la consulta sobre la suplencia de Luis Urruti, el técnico aseguró que no estaba recuperado. Es más, afirmó que tendría una nueva lesión. "No me dijeron eso (de que estaba recuperado) ni los médicos ni lo que yo observé. No, Tito no estaba recuperado. Es más, en la última jugada volvió a sentir una incomodidad que esperemos no llegue a mayores y jugó 25 minutos", indicó el estratega.

Por último, indicó que el plantel "demostró que no se rinde y que tiene cómo, tiene alternativas que entran y le dan al equipo lo que está necesitando". El próximo partido de Universitario será ante Santa Fe el jueves 4 de mayo en Lima.





