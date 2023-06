Ganó también en las tribunas: la importante taquilla que recaudó Universitario ante Gimnasia por la Sudamericana

Universitario de Deportes sigue con vida en la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Jorge Fossati ganaron por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, con gol de Piero Quispe, y avanzaron a playoff de octavos de final del torneo internacional.

Pero el triunfo estuvo no solo en la cancha del Monumental, sino también en las tribunas. Más de 55 000 hinchas llegaron al escenario de Ate para, desde gradas y palcos, alentar al equipo peruano. Y no solo las arengas fueron un plus para la institución crema, sino también la taquilla.

RPP Noticias conoció que el monto total recaudado por la 'U' durante el partido correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del torneo internacional asciende a los S/ 2 145 139 (dos millones ciento cuarenta y cinco mil ciento treinta y nueve soles).

Esta importante cifra se suma a lo que Universitario de Deportes aseguró por su triunfo ante Gimnasia y su participación en el playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Cuándo es el premio de la 'U' por ganar a Gimnasia?

El hecho de ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata significó para Universitario de Deportes el recibir 100 000 dólares, pues, de acuerdo a los premios que confirmó Conmebol a inicios de la Copa Sudamericana, cada triunfo en fase de grupos amerita ese monto.

Al ganar tres partidos en esa etapa de la competencia, la 'U' aseguró 300 000 dólares, que se adhieren a los 225 000 que obtuvo en la primera fase y a los 900 000 que recibió después, por los tres partidos de local del Grupo G.

Su participación en playoff de octavos de final le asegura 500 000 dólares. En total, hasta esa etapa de la competencia, el club crema habrá conseguido USD 1 925 000 (un millón novecientos veinticinco mil dólares) por premios de Conmebol.

Playoff de octavos de final

Universitario de Deportes permanece a la espera de conocer su rival en el playoff de octavos de final, fase en la que se enfrentarán los terceros de la Libertadores con los segundos de la Sudamericana. Los ganadores de las ocho llaves avanzarán de etapa.

Entre el 11 y el 13 de julio se llevará a cabo el partido de ida. La vuelta será una semana después, entre el 18 y el 20. Poco antes, el 5 de julio, se realizará el sorteo de octavos de final. Se estima que ahí también se programen los partidos con fecha y hora exacta.

NUESTROS PODCASTS

¿Puede ayudar a combatir la inseguridad los serenos con armas no letales?

Tras la aprobación en el Congreso del uso de armas no letales por parte de los integrantes de Seguridad Ciudadana con el objetivo de neutralizar el avance de la inseguridad, hay posiciones contrarias; sin embargo, en Trujillo, ciudad agobiada por la delincuencia, las autoridades y especialistas respaldan esta norma.