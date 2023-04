Universitario debutó con triunfo en Argentina por la fase de grupos de la Copa Sudamericana | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes sigue derecho con Jorge Fossati en el banquillo y comenzó su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 con una victoria al derrotar 1-0 Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina, gracias al gol convertido por Alexander Succar.

La 'U' se presentaba al cotejo con un mejor rendimiento en su torneo local en comparativa al 'Lobo', no obstante, nunca un equipo peruano había obtenido la victoria, por Copa Sudamericana, jugando en Argentina. Este registro pudo ser superado, a partir de una correcta ejecución de la estrategia colectiva y destacados rendimientos individuales que acercaron a los cremas a este resultado.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Williams Riveros ganó todos los duelos (6) que protagonizó ante Gimnasia | Fuente: Universitario

José Carvallo: realizó una parada de los tiros que directamente fueron hacia su arco. En los últimos cinco partidos con Universitario, apenas ha recibido un gol. Solvencia.

Aldo Corzo: de los tres zagueros, fue el que más apuros pasó cuando Gimnasia atacó por la vía aérea, su principal fórmula para acercarse al gol, aunque no comprometiendo el bloque defensivo en general.

Williams Riveros: posiblemente el más destacado del bloque defensivo. El paraguayo fue la principal referencia para luchar contra un Gimnasia que apostó todo al juego aéreo para lastimar. Ganó los 6 duelos que tuvo a lo largo del compromiso y completó 9 despejes. El aplomo del paraguayo es esencial para un equipo que ha concedido pocos goles y ocasiones sobre su portería desde el reajuste táctico de Jorge Fossati.

Matías Di Benedetto: Universitario tuvo en su línea de zagueros un rendimiento sostenido ante un Gimnasia estéril para atacar con el balón por bajo, pero que sí obligó a atenciones y anticipaciones en el juego aéreo. El ‘tano’ realizó 9 despejes, completó 6 intercepciones y ganó 6 de un total de 9 duelos.

Andy Polo: tras no actuar en Cusco, retornó al once inicial. Presentó altibajos cuando pisaba campo rival, sin embargo, su respuesta física para el ida y vuelta por la banda derecha es notable. Fue mayor respaldo defensivo que un arma para desequilibrar.

Emanuel Herrera remató cuatro veces ante la portería de Gimnasia y Esgrima | Fuente: AFP

Martín Pérez Guedes: es, tal vez, de los futbolistas que menos luces tiene sobre sí, pero todo lo contrario para el entrenador. El despliegue de Pérez Guedes es notable, quien volvió a expresarlo a nivel internacional tal como sucedió en la Sudamericana anterior con Melgar. Correr cada vez que es necesario y sostener la posesión para utilizarlo como recurso de ataque y defensa. ‘MPG’ es clave en la ‘U’.

Rodrigo Ureña: quitar y también jugar. Estas son las características del mediocampista chileno, indiscutido hombre del eje de la medular crema que ha evolucionado con su desenvolvimiento físico. Acertó el 82% de sus pases, destacándose por la precisión de sus servicios largos. Amonestado en el segundo tiempo, bajó el ritmo a la intensidad para la presión sobre los jugadores rivales.

Piero Quispe: marcar el ritmo de Universitario. Si él juega bien y tiene la pelota, las posibilidades de su equipo aumentan mucho. Fue el jugador que más quites gestó (7), más pases clave envió (3) y el tercero en cantidad de recuperaciones (11). Números que complementan sus intervenciones en el partido, pidiendo el balón, confundiendo a los rivales con sus movimientos y ‘limpiando’ la cancha’.

Nelson Cabanillas: su desenvolvimiento en las recientes presentaciones por la Liga 1 decayó considerablemente, al punto que su virtud -sumarse en ofensiva- era opacada por desconcentraciones en defensa. En el Bosque recobró protagonismo. La zona fuerte de la ‘U’ estuvo en el sector izquierdo, con un Cabanillas de constante salida, alternando amplitud y juego corto. Remató al arco, muchos servicios precisos al área, cortó mucho en su banda, ida y vuelta. Además de ello, provocó el penal que luego significarían tres puntos en la Sudamericana.

Luis Urruti: es de los mejores de Universitario en el 2023, pero contra Gimnasia no resaltó como en anteriores presentaciones. Lo que cada vez hace más solvente Fossati es la dupla de ‘Tito’ con Herrera, siendo este último el que habilitó a Urruti para que anote en el primer tiempo. No se validó el gol debido a que se encontraba en posición adelantada.

Emanuel Herrera: el más destacado del grupo de ataque durante el primer tiempo. Remató cuatro veces a portería, dos dentro del área y también probó desde metros más atrás. Voraz en la búsqueda del gol, el argentino exigió al máximo al arquero Durso, como en el cabezazo a los 12’. Aunque otra vez no pudo convertir, Herrera fue muy importante moviéndose entre los zagueros rivales y retrocediendo para participar del juego.

Alexander Succar anotó su primer gol en la temporada con Universitario | Fuente: AFP

Alfonso Barco: el primer cambio de Jorge Fossati fue ‘Fonchi’, cuando Gimnasia comenzaba a imponerse en el medio sector. Saltó al campo a los 63’ posicionándose como volante central y cumplió al punto de destacar con su correcta ubicación sobre el campo y permitiendo la fluidez en el juego con el balón. De quedar muchas veces fuera de lista, con el uruguayo Alfonso Barco pasó a ser las primeras alternativas de la volante.

Alexander Succar: el que terminó como el ‘9’ titular de Universitario en la campaña pasada, para este curso se convirtió en la tercera opción. No había tenido muchas opciones para convertir, al punto que no registraba goles en la temporada, pero no dudó en pedir el balón para encargarse del penal. Fuerte y elevado, Succar definió así para su primer gol del 2023 y, principalmente, los tres puntos cosechados en Argentina.

Horacio Calcaterra: completó la respuesta de Fossati para romper el control de Gimnasia en la medular. Realizó 16 toques al balón desde su ingreso a los 75’, buscando que la pelota pase mucho por su sector.

Marco Saravia: ingresó a los 91’ por Piero Quispe para reforzar la zaga central ante un rival que siempre tuvo la vía aérea como camino para llegar al gol.

Jorge Murrugarra: a las canchas por Nelson Cabanillas en los descuentos. Apenas tocó una vez el balón y cometió una falta.





NUESTROS PODCASTS

31 años del golpe de Fujimori

Hace 31 años que el expresidente Alberto Fujimori dio un golpe de Estado que fue un punto de quiebre en el Perú (sucedió el 5 de abril de 1992) ¿Cómo cambió el país después de esta medida de excepción? ¿Fujimori alguna vez fue juzgado por quebrantar el orden constitucional? Se lo contamos en el siguiente informe de Mariano Calvera.