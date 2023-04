Con gol de penal, Universitario venció a Gimnasia por la Copa Sudamericana | Fuente: Captura

Universitario de Deportes consiguió una victoria en Argentina después de casi seis décadas, por un torneo oficial, tras imponerse el miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en el comienzo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

La ‘U’ llegó más veces a la portería en comparativa con su rival, no obstante, el gol para los dirigidos por Jorge Fossati se produjo sobre el final de la contienda, cuando Alexander Succar convirtió por la vía del penal.

Esta acción no escapó de las interpretaciones distintas. Mientras que en Universitario no dudaron en reclamar por la sanción tras el centro de Nelson Cabanillas que pegó en el brazo de Miramon, en Gimnasia argumentaban que la jugada no era falta como tal. En la misma línea estaba el árbitro uruguayo Andrés Matonte, pero intervino el VAR.

La acción del penal con el que Universitario derrotó a Gimnasia en Argentina | Fuente: ESPN

¿Penal polémico a favor de Universitario?

Sobre los 79’, Universitario gestó una gran acción colectiva llegando hasta el área de Gimnasia, cuando Nelson Cabanillas centró y la pelota dio en el brazo de un rival.

El uruguayo Andrés Matonte no sancionó la jugada y había indicado que siga el partido con córner en favor de los cremas. “De espaldas, la mano la tiene totalmente en forma natural”, exclamó el árbitro ante los reclamos de los futbolistas peruanos y la advertencia que le trasladaban desde la cabina del VAR.

En el VAR se encontraban el chileno Ángelo Hermosilla como principal y el uruguayo Antonio García como asistente (AVAR). Desde la sala indicaban que la acción podía desencadenar un “posible penal”.

Matonte insistía a los jugadores de Universitario que, según su apreciación, no debía sancionar. “Posición natural, no hace movimiento contra la pelota”, explicaba.

Desde el VAR, tras revisar aproximadamente 3 minutos, Ángelo Hermosilla llamó a Matonte para que revise la acción en la pantalla. El uruguayo acudió a analizar y se retractó señalando el penal que pudo concretar Alexander Succar.

Diálogo del VAR en el penal concedido a favor de Universitario

Árbitro: De espaldas, la mano la tiene totalmente en forma natural.

AVAR: Posible mano.

AVAR: Ok, dijo que está de espaldas.

AVAR: ¿Con qué vamos, Andrés?

Árbitro: Allá, córner. Tiene la mano en posición natural, posición natural.

AVAR: Estamos chequeando, Andrés. La estamos revisando.

Árbitro: Gira, se da vuelta, posición natural, no hace movimiento contra la pelota.

VAR: El jugador se gira y está ocupando un espacio con el brazo, con la mano.

Árbitro: Se da vuelta

VAR: Estamos chequeando.

VAR: El jugador se gira y ahí está ampliando el volumen. Está ocupando un espacio.

Árbitro: En la mano le pega, para mí no es sancionable.

VAR: Andrés, te recomiendo un OFR por posible penal, por mano.

VAR: Ahí tienes el punto de contacto, la mano está ocupando un espacio.

Árbitro: Veo que el jugador se da vuelta y la mano en posición de bloqueo evita el centro. Voy con el tiro penal, sin tarjeta.





