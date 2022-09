ADT se mide a Carlos A. Mannucci por la jornada 12 del Clausura 2022 de Liga 1 Betsson. | Fuente: @LigaFutProf

ADT y Carlos A. Mannucci medirán fuerzas en el estadio Unión de Tarma por la jornada 12 del Clausura 2022 de Liga 1 Betsson. Ambos conjuntos saldrán con todo su poderío, con el objetivo de quedarse con la victoria y mejorar su situación en la clasificación.

ADT, que no puede ganar hace cuatro fechas en el Torneo Clausura, en su última presentación empató 2-2 con Alianza Atlético. Este resultado lo colocó en el puesto 12. Por ende, en esta nueva jornada, el 'vendaval celeste' en condición de local tratará de romper la mala racha consiguiendo una victoria ante el elenco de Trujillo.





ADT vs Carlos A. Mannucci: horarios en el mundo

Perú: 1:15 p.m

México:1:15 a.m

Colombia: 1:15 p.m



Ecuador: 1:15 p.m



Chile: 2:15 p.m



Bolivia: 2:15 p.m

Venezuela:2:15 p.m



Argentina:3:15 p.m



Uruguay: 3:15 p.m



Brasil: 3:15 p.m

Sin embargo, pese a que los de Tarma no pierden hace tres partidos jugando de local, no será un escenario fácil. Carlos A. Mannucci se presentará motivado tras vencer por 2-1 a Binacional. Con ese último triunfo, los 'carlistas' cortaron los malos resultados, ya que hace tres jornadas atrás no podía sumar una nueva alegría.

Por lo tanto, los dirigidos por el técnico Franco Navarro en su visita a Junín pretenden seguir por el mismo camino del triunfo y para ello buscará sacar un valioso resultado, con el que conquiste su tercera victoria en torneo doméstico donde actualmente se sitúa en la jornada 12 con 8 unidades.

Culminamos otro día de entrenamiento 💙



¡Vamos ADT! 💪



EL ADT 👏👏 EL ADT 👏👏 EL ADT 👏👏 pic.twitter.com/PWIloPVree — ADT de Tarma - Oficial (@adt_tarma) August 3, 2022

¿Cuándo y a qué hora ADT vs. Carlos A. Mannucci?



ADT vs. Carlos A. Mannucci chocarán el domingo 18 de setiembre. La contienda está pactada para las 1:15 p.m. (hora peruana ) y tendrá lugar en en el estadio Unión de Tarma.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el ADT vs. Carlos A. Mannucci?



El partido EN DIRECTO será transmitido por la señal de GOLPERÚ. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la página web de RPP.pe.





