Agremiación de futbolistas se refirió a la posible reducción de sueldos a jugadores en Perú

Jhonny Baldovino, asesor legal del gremio de futbolistas, se refirió a la posible reducción de salarios de los jugadores en la Liga 1. | Fuente: Facebook | Universitario de Deportes

La pandemia originada por el COVID-19 viene ocasionado serios inconvenientes económicos a diversos clubes del fútbol. Jhonny Baldovino, asesor legal del gremio de futbolistas peruanos, se refirió a la medida tomada en otros países de reducción de salario a los jugadores profesionales y si esta medida podría llegar al fútbol peruano.

"No es tan fácil decir que hay que reducir o rebajar los sueldos. Aquí no todos son Cristiano Ronaldo, que le quitan un millón y aún gana suficiente dinero. Se debe priorizar el lado humano y la realidad de cada jugador. Quizás si un futbolista de Lima gana S/ 10,000, puede resignar un 30% y mantener su casa con S/ 7,000 durante un mes. Sin embargo, si un futbolista gana S/ 4,000 y resigna el 30%, le quedan S/ 2,800, que no es igual”, indicó Baldovino al diario Gestión.

“En cuanto a reducción de sueldo no ha habido ningún acuerdo a nivel de FIFpro. Hemos tenido una videoconferencia con FIFpro, quienes nos han afirmado que no ha habido ningún acuerdo. Mientras en Europa están a punto de culminar su temporada de competiciones, en Sudamérica recién estamos empezando", agregó el asesor legal de los futbolistas.

En las últimas semanas, clubes importantes en el mundo como Juventus o Barcelona acordaron recortar sus salarios después de la suspensión de los torneo de cada país como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.