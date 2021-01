Alejandro González: "Llego a Sporting Cristal con la idea de no irme" | Fuente: Sporting Cristal

Está de vuelta. Alejandro González, defensor uruguayo de 32 años, retornó a Sporting Cristal tras doce años y se ha convertido en uno de los refuerzos que genera mayor expectativa en el hincha 'celeste'.

Por su parte, el jugador proveniente de Defensor Sporting conversó sobre su retorno al equipo campeón vigente del torneo peruano: "Sporting Cristal era una puerta que nunca cerré, es un lugar al que siempre quise volver. Hace dos años vine a pasear a Lima y le dije a mi señora que ibamos a volver a vivir acá. Y así fue, era un objetivo personal", indicó en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a su evolución en comparación a cuando vistió la camiseta celeste en el 2009, precisó: "Es normal que el jugador de fútbol con los años y experiencia vaya creciendo, que uno entienda mejor el juego. Yo no puedo garantizar que en el 2009 se fue Alejandro González y ahora llega Paolo Maldini, pero sí un jugador que evolucionó".

A nivel personal, fue consultado sobre la salida de Jorge Cazulo y la posibilidad de que se convierta en un referente similar en el equipo dirigido por Roberto Mosquera: "Ser capitán en un club no lo elige uno mismo, sino el equipo y la gente. Yo fui capitán de Peñarol a los 22 años, es un perfil natural. Sí me encantaría ocupar un rol trascendente como el de Jorge Cazulo, me lo tengo que ganar en la cancha, con títulos y el cariño de la gente".

Asimismo, indicó que Sporting Cristal está en sus planes desde ahora y hasta el final de su carrera: "Llego a Sporting Cristal con la idea de no irme. Elegí ese club porque es un lugar donde creo que me gustaría pasar los últimos años de mi carrera".