Alejandro Hohberg anotó el gol de la victoria de Cristal ante Alianza | Fuente: @LigaFutProf

Sporting Cristal ganó 1-0 a Alianza Lima con un gol de Alejandro Hohberg, quien coincidió con Roberto Mosquera que el duelo ante los blanquiazules ha sido uno de los mejores de lo que va de la temporada.

"Me parece que jugamos contra un gran rival, el último campeón. Lógicamente que siendo locales y con toda su gente, ellos tienen un plus. Creo que frente a eso nos paramos muy bien, jugamos bien al fútbol, que es lo que nos gusta. Esta clase de partidos tiene momentos donde son friccionados y estuvimos bien en eso. Fue un resultado justo, pudimos haber convertido un gol más", indicó Alejandro Hohberg en conferencia de prensa.

El volante rimense, quien ingresó a los 70 minutos, señaló que, en lo personal, es una motivación convertir goles en clásicos como el Sporting Cristal vs Alianza Lima. "Uno tiene que tratar de tomar la mejor decisión a la hora de ejecutar. Muy feliz porque pude hacer el gol. Yo siempre trabajo para jugar. El 'Profe' sabe cuándo decidirá ponerme y siempre voy a estar cuando . Me quedo conforme con el partido que hice. Poco a poco seguramente voy a ir volviendo al nivel que me gusta", añadió.

Sobre la victoria del Sporting Cristal ante Alianza Lima, Alejandro Hohberg señaló. "Creo que fue un buen partido de todo el equipo. Me parece que salimos a presionarlo alto. Fuimos controlando más la pelota como nos gusta a nosotros. Pudimos haber hecho otro gol. Muy contento porque mantuvimos el cero que creo que de hacerlo seguido vamos a volver a pelear arriba", finalizó.

