Alex Valera anotó un doblete en la victoria de Universitario ante ADT | Fuente: @LigaFutProf

Alex Valera anotó un doblete en la victoria de Universitario ante ADT por 2-1 en el estadio Monumental, pero al delantero le hubiese gustado marcar un 'hat trick'. Él quiere mantener una regularidad que permita no solo a su equipo estar en los primeros lugares, sino también ser tomado en cuenta en la Selección Peruana.

"La verdad, estos goles sirven para agarrar confianza. Nosotros teníamos que ganar de local, teníamos que quedarnos los tres puntos. Ahora hay que seguir trabajando porque se viene un partido duro en Ayacucho", dijo Alex Valera en Gol Perú.

Alex Valera estuvo cerca de marcar un tercer gol. "Me hubieera gustado anotar un 'hat trick', pero no se dio. Me toca seguir trabajando, haciendo goles y espero poder ganarme la oportunidad de ser convocado al repechaje, espero seguir haciendo las cosas bien", añadió.

Sobre el partido ante ADT comentó. "Los cambios ayudaron mucho, la expulsión abrió un poco la cancha, supimos aprovechar y anotar los goles rápidamente", finalizó.

