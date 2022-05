Diego Penny | Fuente: Liga 1

Este sábado Universitario de Deportes venció por 3-1 a Alianza Atlético por la fecha 13 de la Liga 1 en el estadio Monumental y, hacia el final del encuentro, Diego Penny, arquero del conjunto piurano, fue expulsado.

Por su parte, el golero peruano indicó que la tarjeta roja no tuvo sustento alguno: "Siento que la 'U' no nos superó, pero nos ganó en resultado. Ya me estoy acostumbrando a que me expulsen por tonterías, por darle la mano al árbitro me sacó la roja", indicó Penny en conferencia de prensa.

En la misma línea, Penny agregó: "Entiendo que es un árbitro que tiene algo en contra del equipo porque es la segunda vez que nos expulsa a alguien. En Cusco fue igual. Ahora a Arismendi lo expulsa sin haberle dicho nada".

Asimismo, el arquero fue enfático en su pedido para que Jesús Cartagena no los vuelva a arbitrar: "La vez pasada Universitario mandó un comunicado para que no los vuelva a dirgiir Alarcón y no se los volvieron a poner. Espero que el presidente de nuestro equipo haga lo mismo para que este señor no nos vuelva a dirigir. Yo fui a darle la mano y me expulsó. Los jugadores no podemos hacer nada nunca".