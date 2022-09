Alianza Atlético se mide a ADT por la fecha 11 del Clausura de Liga 1 | Fuente: @LigaFutProf

Alianza Atlético y ADT medirán fuerzas en el estadio Melanio Coloma por la jornada 11 del Clausura de la Liga 1 Betsson. Será un encuentro en el cual ambos conjuntos pelearán palmo a palmo por sumar una victoria en el certamen local.

Alianza Atlético saldrá a este encuentro con la necesidad de ganar a toda costa, ya que en su última presentación perdió 2-0 ante Binacional de visita y con ese resultado negativo cayó a la novena plaza. Ahora, el cuadro 'churre', que desea meterse nuevamente en la pelea por los primeros puestos, buscará reinvidicarse y sumar su sexta alegría en la competencia.

En lo que concierne al acumulado, los de Sullana son novenos, compartiendo puntaje (45) con Universitario, mejor posicionado por diferencia de goles. Los cremas, de momento, están obteniendo la última plaza para la próxima Copa Sudamericana.

Alianza Atlético vs ADT: horarios en el mundo

Perú: 1:15 p.m

México:1:15 p.m

Colombia: 1:15 p.m



Ecuador: 1:15 p.m



Chile: 2:15 p.m



Bolivia: 2:15 p.m

Venezuela:2:15 p.m



Argentina: 3:15 p.m



Uruguay: 3:15 p.m



Brasil: 3:15 p.m

📣 ¡PRÓXIMO PARTIDO!



🏆 Clausura - Fecha 11 / @LigaFutProf

🆚 @adt_tarma

📆 Sábado 10 de setiembre

⌚ 13:15 HRS

🏟️ Estadio Melanio Coloma



🎟️ Adquiere tus entradas en el siguiente link: https://t.co/MDGxVBTOJ4 ✅



¡Vamos Vendaval! ¡Juntos somos más grandes! 🫂#VamosVendaval pic.twitter.com/sXumJTeZqm — Alianza Atletico de Sullana (@alianzasullana_) September 6, 2022

Para ello, los de Sullana procurarán sacar provecho de su localía en el Melanio Coloma, escenario en el cual no pierde desde la fecha 14 del Apertura de Liga 1. No obstante, para el 'vendaval' no será un compromiso sencillo. Su rival de turno, ADT, se presentará con la necesidad de romper la mala racha que arrastra en la competencia, pues los de Tarma hace tres jornadas que no pueden de triunfos.

En su visita a la ciudad de Piura, los dirigidos por el técnico Franco Navarro lucharán con todo su poderío, con el objetivo de cosechar en el concurso su cuatro triunfo, que le permita además alejarse de los últimos puestos en la tabla.

ADT también pugna por alejarse de la zona de descenso. En la general, el conjunto de Tarma es decimocuarto con 28 unidades. solo 9 unidades más que San Martín, que ahora estaría jugando por la revalidación.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Atlético vs. ADT?



Alianza Atlético vs. ADT chocarán el sábado 9 de septiembre. La contienda está pactada para la 1:15 p.m. (hora peruana ) y tendrá lugar en el estadio Melanio Coloma, en Bellavista (Sullana).





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Alianza Atlético vs. ADT?



El partido EN DIRECTO será transmitido en TV por la señal de GOLPERÚ. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe.





NUESTROS PODCASTS

¿Cuáles son los síntomas premenstruales más comunes?

Los síntomas premenstruales, incluidos los síntomas físicos y anímicos, afectan a una gran proporción de mujeres en todo el mundo. Los datos sobre los síntomas premenstruales en todas las naciones y grupos de edad son limitados. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre esto.