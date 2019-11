Pablo Bengoechea dio a conocer los motivos de la salida de Kevin Quevedo ante Alianza Universidad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Pablo Bengoechea recibió una gran cantidad de críticas de parte de hinchas de Alianza Lima por sacar a Kevin Quevedo durante el segundo tiempo del partido ante Alianza Universidad. Al minuto 60, el autor del único gol íntimo del encuentro dejó el terreno de juego para darle ingreso a Felipe Rodríguez, mientras que al mismo tiempo Dylan Caro salía por Adrián Balboa.

En la conferencia de prensa posterior al cotejo, Pablo Bengoechea explicó los motivos de la salida de Kevin Quevedo. Además de revelar que durante la semana estuvo con diarrea y al término del primer tiempo tuvo que ir al baño, el estratega de Alianza Lima señaló también que la poca participación del delantero en el juego en la etapa complementaria influyó.

"Esto va a sonar como excusa en relación al cambio de Kevin Quevedo: fue una decisión técnica, pero durante la semana no estuvo bien. Tenía diarrea y todo el entretiempo se la pasó en el baño. Además, sentí que no entró al juego durante el segundo tiempo, ya que prácticamente no tocó el balón. Entonces, optamos por poner a Balboa", dijo.

Con el gol marcado ante Alianza Universidad, Kevin Quevedo llegó a los 16 tantos en la Liga 1 Movistar y continúa siendo el máximo anotador de Alianza Lima en lo que va del año.