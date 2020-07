Adrián Balboa, exdelantero de Alianza Lima. | Fuente: Instagram

El delantero uruguayo Adrián Balboa, que no renovó con Alianza Lima, contó el drama que vive para retornar a Uruguay debido que está "complicado" encontrar un vuelo humanitario en medio de la crisis del coronavirus.



Además, Balboa señaló que no quería volver al Perú, debido que su novia está a punto de dar a luz, pero la dirigencia de Alianza Lima lo obligó a volver por el tema de su contrato.

“Estuve llamando a la Embajada en Perú y está bastante complicado para volver a Uruguay. Hay 150 personas varadas como yo. Si llega a nacer mi hijo tengo asumido que no voy a estar”, señaló Balboa a la radio Sport 890.

El exjugador de Peñarol señaló que el cuerpo técnico, liderado por el chileno Mario Salas, inclinó la balanza para que no continúe en el subcampeón peruano.

"Quería quedarme en Uruguay, tenía 5 días más de contrato y me hicieron viajar. Me dijeron que hasta último momento no se decidían, los dirigentes me querían y el nuevo cuerpo tecnico no", agregó.



"Lo podrían haber resuelto antes, eso fue lo que les dije. El tema ahora es cómo me vuelvo. Tengo que esperar por algún vuelo humanitario para volverme a Uruguay", culminó.

