Andrés Andrade | Fuente: Alianza Lima

Andrés Andrade, volante colombiano de Alianza Lima, se refirió a su actualidad en el equipo y sus expectativas al encontrarse como líderes en su grupo de Copa Libertadores y el Torneo Apertura de la Liga 1.

"Yo no vengo a ganar un partido -en Copa Libertadores-. Esa no es mi mentalidad, yo quiero a ayudar a Alianza Lima a trascender. Ganarle a Libertad fue un pequeño paso para la clasificación", indicó el 'Rifle' en diálogo con GOL Perú.

Asimismo, el colombiano indicó que no se siente cómodo con tener una semana de para previo al partido ante Atlético Mineiro en Brasil: "A mí no me gusta estar sin jugar tanto tiempo. Me gsta estar compitiendo. No me gusta porque pierdes tiempo de competencia. Cuando uno está con físico y con ritmo, llega con confianza a los partidos".

Al ser consultado sobre su posición en el campo de juego, el 'Rifle' indicó: "Me desenvuelvo bien como mediocentro o como enganche. Considero que de la mitad de la cancha para adelante, soy un jugador polifuncional. Puedo jugar por fuera o dentro, he jugado en México de doble 5. Si 'Chicho' me pide que juegue ahí, lo voy a hacer y si quiere que juegue detrás del punta también lo haré".

En tanto a la expulsión de Christian Cueva ante Unión Comercio, Andrade sostuvo: "No me gusta mucho los temas arbitrales, porque eso trae repercusiones luego. Yo puedo decir que para mí no lo dijo en malas palabras - Cueva -. En la cancha los árbitros contestan mal a uno y uno también contesta mal, y no pasa nada. Es un tema lo que tendrán que revisar las personas que le corresponde revisar eso. Esta es una expulsión que daña la imagen de Christian y espero se pueda solucionar".

Alianza Lima vs. Atlético Mineiro:

El equipo blanquiazul visitará a Atlético Mineiro este miércoles 3 de mayo a partir de las 7:30 pm en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Este encuentro corresponde a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y, por su parte, los 'íntimos' lideran el Grupo G con cuatro puntos.