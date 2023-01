Andrés Andrade jugó en el América de México. | Fuente: Alianza Lima - Composición

Andrés Andrade, que debutó con la camiseta de Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul, se mostró optimista de cara a la temporada 2023. El volante colombiano de 33 años se perfila como titular en el bicampeón nacional para la Copa Libertadores y en la Liga 1 Betsson, certamen en el cual tendrá varios rivales que también pelearán el título, tal como es el caso de Universitario de Deportes.

RPP Deportes entrevistó al exjugador de América de México que habló del primer clásico del fútbol peruano en 2023 entre Alianza Lima y Universitario, que se desarrollará en la fecha 5 del Torneo Clausura en el estadio Monumental de Ate.

"La 'U' es el clásico rival de Alianza Lima, es el clásico nacional por ser los dos equipos más grandes del fútbol peruano. Como todo clásico en lo que he jugado, el clásico se tiene que ganar", señaló al programa 'Fútbol como Cancha'.

"Nos tocó el primero de visita, pero igual manera tenemos que ganarlo, acá en Lima", agregó

Andrade jugó en el segundo tiempo del triunfo (2-1) ante Junior de Barranquila desarrollado el domingo pasado. Destacó con su buen servicio y experiencia en el mediocampo.





¿En qué posición jugará Andrés Andrade?

“Soy un jugador que puede jugar en todas las posiciones ofensivas, pero me trajeron para jugar por dentro y ser interior. Pero si el profe me pide jugar de delantero, se puede hacer”, señaló Andrade que en principio jugaría en la primera línea de la volante de Alianza junto a Josepmir Ballón.

Por otro lado, destacó el apoyo de los hinchas blanquiazules en la presentación del plantel en la 'Tarde Blanquiazul'.

“Ya me habían hablado del hincha y de la fiesta que se vive en Matute. El recibimiento que me dieron lo llevo en el corazón”, agregó.

Por último, dio a conocer cómo fue el primer contacto para su llegada a Alianza. “El profe Chicho me llamó y me dijo que quería contar conmigo. En estos días, he podido conocer la forma en la que el profesor ve el fútbol, me parece muy bueno”, culminó.





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre xbb.1.5, la nueva variante de Covid-19?

Se trata de otra rama de la variante de ómicron, dominante en todo el mundo, que a su vez siguió a las anteriores variantes alfa, beta, gamma y delta. Omicron ha superado a todas las versiones anteriores del coronavirus desde que apareció a finales de 2021, y ha dado lugar a muchas subvariantes que son incluso más contagiosas que la original.