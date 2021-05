Arley Rodríguez: "La palabra ofende de quien venga y Fleitas no me ofende" | Fuente: Liga 1

El último sábado Alianza Lima empató por 2-2 ante César Vallejo por la fecha 5 de la Liga 1 y, al final del encuentro, hubo un altercado entre integrantes de ambos planteles. Entre ellos, Arley Rodríguez y Leandro Fleitas.

"Es algo que viene de antes, no solo lo digo yo, siempre se le va la boca. El año pasado cuando jugamos Mannucci con Vallejo, cuando nos ganan también tiene un comentario a nuestro cuerpo técnico y a nosotros no nos pareció bien pero lo dejo ahí, ya está de más salir a hablar después del partido. Dice las cosas como no son porque él sabe que no sucedió así, yo sigo trabajando y seguro el fútbol nos dará revancha tanto a él como a mí y ya veremos en lo futbolístico quien se puede llevar la victoria", indicó Rodríguez en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, el volante de Alianza Lima, agregó: "Él llegó gritando siempre con palabras de más, 'colombiano', 'negro', cosas que no van al caso. A mí no me molesta porque colombiano soy y negro también, son cosas que no me molestan. La cosa es con un balón y ahí vemos quiénes son los importantes, ya cuando uno va a hablar de más afuera es porque algo le quedó faltando, el problema es de él".

Finalmente, sostuvo: "Ofendido no estoy, ya está, pasó ahí y terminó ahí. La palabra ofende de quien venga y Fleitas no me ofende, ni cosquillas me hizo como para sentirme ofendido".

