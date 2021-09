Arley Rodríguez | Fuente: Liga 1

El último sábado Alianza Lima venció por 3-1 a Alianza Atlético por la fecha 13 de la Fase 2 de la Liga 1 con goles de Wilmer Aguirre, Jefferson Farfán y Arley Rodríguez. Por su parte, el delantero colombiano habló de su anotación en el último minuto y su actualidad en el equipo íntimo.

"Estoy contento de poder aportar y entrar siempre con esas ganas. En lo grupal, todos me dan siempre la confianza, saben lo que puedo aportarles y ojalá podamos seguir por esa senda", indicó Arley Rodríguez en diálogo con Alianza Lima.

Sobre cuál fue la indicación de Carlos Bustos previo a su ingreso al campo, Arley reveló: "El profesor siempre me dice que entre con la misma motivación, que no dejara lanzar porque nos podían hacer daño. Me dijo que iniciara detrás de Hernán Barcos, que ayudara en la marca y luego me solté. Vimos que podíamos atacar, ahí fue que me desprendí y pude terminar frente al arco".

En tanto a las expectativas con el resto de la Fase 2 y la posibilidad de llegar a la final, el futbolista sostuvo: "Nos quedan cuatro finales y son a muerte, sabemos que dependemos de nosotros. Hay que mantener la humildad y la fe, lo que nos ha traido hasta acá y mantener el mismo entusiasmo de que estamos cerca al objetivo".

Para por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022:

En tanto al parón por la fecha triple de octubre, Arley Rodríguez sostuvo: "Es una para importante para tomarnos un aire, venimos con buen ritmo y cuesta cuando los partidos son seguidos. Ahora pensamos en UTC, luego en el parón y luego en definir el torneo que lo tenemos ahí en la mano".

NUESTRO PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.