Arley Rodríguez: "Ya no tenemos margen de error y ante Fortaleza hay que ganar sí o sí" | Fuente: Liga 1

Este miércoles Alianza Lima recibirá a Fortaleza por la Copa Libertadores y, por su parte, Arley Rodríguez, delantero del conjunto blanquiazul, se refirió a este importante encuentro para mantener la chance de seguir participando de torneo internacional.

"En mi humilde opinión, pienso que este miércoles tenemos que ganar sí o sí. Contamos con esa gran chance no solo de ganar el partido sino de pelear por seguir en un torneo internacional. Nos la jugamos toda e imagino que tendremos el mismo marco espectacular que se vio ante Colo Colo", indicó Arley Rodríguez en Movistar Deportes.

Asimismo, el colombiano agregó: "No tenemos margen de error, sabemos que en la Copa la dinámica es diferente, se juega a otro ritmo y no te puedes equivocar porque la pagas caro. Pienso que nos hemos ido adaptando a ello y se nos han ido partidos fundamentales que por ahí merecíamos un poco más. Pero esta es una nueva oportunidad".

En tanto al triunfo por 2-0 ante César Vallejo, agregó: "Feliz por esa posibilidad que me dio el 'profe' y queda claro que uno siempre se entrena fuerte para estar en el once y, si algunos aseguran que incido más entrando, es porque me han visto más en ese rol y me vieron poco desde el arranque".