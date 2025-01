Brian Farioli tras su fichaje frustrado en Alianza Lima: "Firmé un contrato donde no se habla de una revisión médica"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se defiende. Brian Farioli, futbolista argentino que no pasó los exámenes médicos en Alianza Lima, habló sobre su fichaje frustrado en el cuadro de La Victoria.

El exjugador de Colón aseguró que firmó un contrato con el equipo Blanquiazul en el que no se estipula ninguna revisión médica. Por ello, confirmó que llevará su caso a la FIFA.

"Totalmente, voy a ir a la FIFA. Yo firmé un contrato antes de llegar al club, y en este contrato nunca se habló de una revisión médica o algo por el estilo", indicó para Exitosa Deportes.

"En el documento está la propuesta formal del equipo. Lo firmaba el gerente José Bellina. Nunca decía nada en ese papel (sobre exámenes médicos). De hecho, sé que el club tuvo un problema con un entrenador argentino. El tema lo está viendo un abogado personal", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Farioli confirma que está 100% recuperado

Por otro lado, al ser consultado sobre cómo se encuentra físicamente, contó que está "totalmente recuperado" y que tiene el alta de los médicos de Colón. De hecho, afirmó que empezó la pretemporada con su exequipo y que trabajó a la par con sus compañeros.

"Totalmente (recuperado), 100%. Las resonancias y los estudios hablan por sí solos (...) Yo tengo un alta médica firmada por la gente de Colón. Sería muy descabellado que llegue a un club estando lesionado", aseguró en un inicio.

"Había tenido una distensión en el gemelo y parte del tendón. Eso me lo curé y antes de empezar la pretemporada con Colón, yo ya estaba apto para jugar. De hecho, arranqué a la par del grupo. Eso lo arranqué el 27 de diciembre. Y cuando estaba todo encaminado con Alianza, me desvinculé de Colón", complementó.

¿Cómo se entera Farioli que no pasó los exámenes médicos?

En otra parte de la conversación, Farioli reveló que pasó los exámenes médicos en Colón el 26 de diciembre, con resultados satisfactorios, y que el 2 de enero lo hace con Alianza Lima, pero estos no lo supera, a pesar de que —según cuenta— el médico le dijo que todo estaba perfecto.

"El examen me lo hacen el 2 de enero (en Alianza Lima). Al otro día José (Bellina) fue conmigo al hotel para charlar lo que había pasado. Le dijimos que nos resultaba muy raro y que traten de refutar las imágenes con el médico de Colón", comentó al inicio.

"Jamás hablé con el doctor (de Alianza Lima). Las veces que lo vi nunca me dijo nada. El primer día que me fui a hacer la resonancia, en realidad me hicieron de tobillo y de rodilla. Al otro día le preguntamos cómo estaban las cosas y me dijo que todo estaba bien. Pero resulta que tuvo que reunirme con ellos para hablar este tema", complementó.

Por último, afirmó que ya se desvinculó de Alianza Lima y que está en búsqueda de un nuevo club. "Donde iré pasaré estudios y haremos una resonancia. No pasa nada. Estoy 10 puntos. Ya estamos hablando con algunos equipos. A seguir entrenando y esperar dónde vamos a jugar", finalizó.