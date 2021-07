Carlos Bustos entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

El entrenador de Alianza Lima, Carlos Bustos, mostró su molestia tras el partido que acabó en un empate a cero ante Alianza Universidad. Aunque más allá del resultado, arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la programación de las primeras cinco fechas de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

"Sé que hay gente que trabaja con buenas intenciones en la Federación y desgracidamente programaron las fechas 3, 4 y 5 y no lo hicieron equitativamente. En estas primeraS cinco fechas jugamos en Villa El Salvador, Callao, de nuevo en Villa el Salvador, en San Marcos en el sintético y en el Gallardo", señaló Bustos a RPP Noticias.



El enternador argentino indicó que hay equipos que siempre juegan en el estadio Matute y Estadio Nacional. "Hay equipos que no se mueven de Matute ni del Nacional esto no corresponde, no se puede programar como se les plazca. En agosto vamos a tener siete partidos. ¿Por qué jugar siete partidos en agosto y en noviembre no se juega?", agregó.



Bustos hizo hincapié que no es el único entrenador en el fútbol peruano que tiene la misma postura. "Debemos ser equitativos. no estoy llorando. Solo digo que es un comentario de muchos entrenadores. Hay que abrir los ojos, hay que hacer las cosas bien", aseguró.

De otro lado, el DT del cuadro victoriano dijo que el arquero Diego Morales fue clave en el empate que rescató Alianza Universidad. "Algunas jugadas fallaron por nuestras decisiones finales y otras pasaron por las virtudes del arquero. Recuerdo dos jugadas de Concha a quemarropa, debajo del arco. En ese sentido hemos podiod hacer la diferencia en cualquier pasaje del partido", culminó.





NUESTROS PODCASTS



El Dr. Elmer Huerta nos explica qué ha encontrado la ciencia hasta este momento sobre cuándo es posible y seguro recibir una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19.