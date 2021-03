Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

Alianza Lima empató 2-2 con Cusco FC en su primer partido en la Liga1 Betsson 2021, por la fecha 3 del torneo. Y, al finalizar el encuentro, Carlos Bustos, entrenador blanquiazul, se refirió al desarrollo del encuentro.

"Queríamos ganar el partido. Creo que tuvimos que remar de atrás, pero en el juego, en la posesión, fuimos más claros.Tenemos que ser más agresivos en la marca. Creo yo que las jugadas más claras fueron nuestras, tuvimos dos: una en cada tiempo, más allá de los goles, que fueron penales. Tenemos dudas del segundo gol (de Cusco) que fue en el momento en que, creo, estábamos bien", dijo a Gol Perú.

"En líneas generales, el resultado está bien, pero queríamos ganar el partido. Es muy poquito el tiempo (de preparación), no tenemos pretemporada, pero tampoco tenemos excusas, estamos contentos de estar acá. Vamos a afrontar los partidos tratando de quedarnos con los tres puntos", agregó.

Respecto a si se siente favorito, el DT íntimo mencionó que no. "Es muy difícil, cuando un equipo no puede hacer pretemporada, ser el favorito. Sabemos la camiseta que representamos. La inclusión de Jefferson Farfán es un plus para nosotros, pero no podemos estar a la altura de los que arrancaron con mucho tiempo de anticipación", expresó.

Eso sí, dejó en claro que su objetivo es pelear por los tres puntos en todos los encuentros que vengan. "Vamos a ir partido a partido, pero nuestro mensaje es ir en busca de los partidos siempre, posicionarnos en el torneo", afirmó el entrenador de Alianza Lima.

El momento de 'Jeffrey'



Carlos Bustos, DT blanquiazul, también se refirió a la inclusión de Jefferson Farfán al plantel. "Está muy bien, con muchas ganas. Le dolió no estar hoy. Quería estar hoy. (Ante Cusco FC) Pudo ser posibilidad, pero viene de tiempo prolongado de no competir y quiere estar de la mejor manera. Ha sido importante en la semana y dejó un mensaje para el resto de jugadores", dijo.

Finalmente, no aseguró su presencia en el próximo encuentro, ante Deportivo Municipal. "Vamos a ver, hay que trabajar mucho y, si está con posibilidad, me encantaría, pero vamos a analizarlo bien", aclaró.

