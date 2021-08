Jefferson Farfán | Fuente: Liga 1

Este domingo, Alianza Lima venció por 1-0 a César Vallejo y el encargado de anotar el único gol fue Jefferson Farfán en la segunda parte del encuentro por la fecha 9 de la Fase 2 de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

"Estamos pasando la mitad del torneo y la Fase 2 define muchas cosas, los partidos son duros, parejos. Algunos resultados en esta jornada sorpendieron, pero así es la liga, está pareja. Hay muchos equipos que juegan bien", indicó Carlos Bustos en diálogo con RPP Noticias al final del compromiso.

Por otro lado, el entrenador reconoció que no fue el trámite esperado: "Nosotros no generamos todo lo que quisiéramos hoy, pero sabíamos que enfrentábamos a un rival difícil. Tratamos de entender cómo jugar los partidos, el equipo rival tuvo mejor posesión pero no situaciones de gol peligrosas, no creo que a lo largo del torneo nos haya sometido algún equipo".

Asimismo, Bustos se refirió al retorno con gol de la 'Foquita' tras haber estar fuera de las canchas por tres meses: "Es una alegría por él, por el sacrificio que ha hecho todo este tiempo, porque siempre tuvo la disposición de querer estar. Seguramente iremos trabajando con él para que pueda estar más minutos en cancha y seguramente nos va a potenciar en este cierre de torneo".

Expectativas con Alianza Lima en la Fase 2:

Carlos Bustos también señaló que, si bien por el momento es puntero de la Fase 2, todavía falta mucho en el torneo: "Nosotros vamos partido a partido. Al torneo le quedan dos bloques, uno de cinco partidos y otro de tres. La reanudación será pensar en Binacional que será complicado porque viene necesitado de puntos y acaba de ganar, tiene buenos jugadores".

"Estamos al frente de un equipo inteligente que trata de entender cómo debe jugar los partidos, con la solidaridad y compromiso que debe y buscando una forma futbolística que nos permite estar cerca del resultado", finalizó el estratega.

