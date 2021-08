Carlos Bustos | Fuente: Liga 1

Este domingo, Alianza Lima empató 0-0 ante Sport Boys por la fecha 3 de la Fase 2 y, por su parte, Carlos Bustos, entrenador del cuadro blanquiazul, se refirió a este encuentro que significa su segundo partido consecutivo igualando sin goles.

"Cuando uno no consigue la victoria obviamente no se va tranquilo. Aquí estamos para competir, sabemos dónde estamos y vamos a plantearnos siempre ir en búsqueda de los partidos", indicó Bustos en GOL Perú.



En tanto a Sport Boys, indicó: "Hoy jugamos contra un rival difícil que se paró bien, nos faltó crear situaciones de gol aunque creo que el predomino del partido lo tuvimos, salvo los primeros diez minutos que el rival entró mejor que nosotros".

Sobre la principal crítica al equipo en tanto a las pocas chances de gol que puede producir, Bustos precisó: "Es verdad que no estamos generando en la proporción que queremos. Hubo jugadas que se pudieron definir, pero no estamos conformes porque es un poco en la generación para lo que queremos producir".

"La construcción de un equipo no es fácil. No hay que olvidarse que solo tenemos doce partidos al frente del equipo, y de ellos, en ocho no recibió goles. Evidentemente lo que marcó estos dos últimos partidos es que nos faltó en la generación de juego. Pero vamos a ir siempre en búsqueda de los partidos", finalizó el entrenador argentino.

NUESTROS PODCAST

Organización Mundial de la Salud aprobó vacuna Coronavac

¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.