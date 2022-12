Carlos Zambrano acaba su contrato con Boca Juniors a fin de mes. | Fuente: Instagram Carlos Zambrano

Alianza Lima se encuentra afinando su plantel de cara a la temporada 2023. En las últimas horas se habló de la posibilidad de que el bicampeón nacional se refuerce con hombres de experiencia. Así, suena el nombre del central peruano Carlos Zambrano que esta temporada militó en el Boca Juniors.



A su llegada a Lima, el también defensa de la Selección Peruana indicó que prontó decidirá en qué club jugará en la próxima temporada. "Estoy tranquilo, se logró el objetivo que queríamos (con Boca), el título más importante, acabamos bien el año con el equipo, ahora pensar el próximo año".

"El fútbol es corto, aprovechar todos los últimos momentos que me quedan en mi carrera futbolística y ahora en las próximas semanas decidir qué hacer con mi carrera", agregó en el aeropuerto Jorge Chávez.

Para finalizar, Zambrano se manifestó sobre su desempeño en Boca Juniors, club donde tiene contrato hasta fines de diciembre. "Siempre intentando hacer las cosas bien, me enetrego al máximo, a veces las cosas se dan y otras no, pero me quedo tranquilo de lo que pude dar siempre", culminó.





En Argentina piensan que fichará por Alianza Lima

"Sus chances de jugar de titular y la cercanía con su familia. Con cualquiera de los dos equipos jugará la Libertadores, aunque el aspecto familiar también pensaría en su decisión", señaló el diario Olé respecto a la ventaja que cuenta Alianza Lima por encima de Boca Juniors para fichar a Zambrano.

La información indica que Boca Juniors está decidido a que Zambrano se quede en el club y la oferta sería por dos años de contrato con una "pequeña mejora en el salario del jugador", mientras que la de Alianza "es un poco mayor a la de Boca: también por dos años y con opción a renovar por uno más".





