Carlos Zambrano jugará por primera vez en la liga peruana. | Fuente: Alianza Lima

Carlos Zambrano dejó en claro que los jugadores de Alianza Lima ya quieren saltar a la cancha y disputar el partido ante Sport Boys en medio de la disputa por los derechos de televisión que provocó que el cuadro blanquiazul pierda por walkover ante Sporting Cristal.

Este jueves, el 'León' Zambrano calificó de "vergüenza" la disputa entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú). "Una verguenza, pero ya era hora", señaló.

Sobre el choque ante Sport Boys señaló que "estamos preparados para poder debutar. Va a ser un partido complicado, jugamos en casa, pero debemos recuperarnos del walkover que tuvimos". Y agregó: "ganar, jugamos en casa y hay que darle una alegría del pueblo".



"Lo más importante es que se reanude la liga, ya esperamos mucho tiempo", destacó.

¿Cómo llega Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano no quiso adelantar si será tomado en cuenta por el entrenador Guillermo Salas para el duelo de la cuarta jornada del Torneo Apertura.

"Hicimos un poco de práctica, un poco de fútbol. He vuelto al grupo, ya me siento mejor. Hoy hice un poco fútbol, me siento mucho mejor, vine con una dolencia pero ya etsoy bien", concluyó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.







Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima este 2023. | Fuente: Anderson Ciprian

Alianza Lima y clubes opositores a la FPF acordaron jugar la fecha 4

Pese que no aún no se llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de televisión, los clubes Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Cusco FC, Binacional y Deportivo Municipal acordaron presentarse a jugar la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2023.

RPP Deportes también pudo conocer los nueves partidos de esta fecha se disputarán con público a diferencia de la anterior jornada que fue a puertas cerradas. En tanto, las transmisiones televisivas todavía están sin definirse.

Como se sabe, la FPF y los clubes opositores no encontraron en su reunión del miércoles un punto medio a sus diferencias. Los equipos que perdieron por walkover solicitaron que sus duelos de este fin de semana se transmitan por el Consorcio Fútbol Perú (FPF), pero encontraron una rotunda negativa de la entidad que preside Agustín Lozano.





NUESTROS PODCASTS

¿Cuán cerca estamos de una vacuna que cure el cáncer?

Este es un sueño de la ciencia, desarrollar una vacuna que prevenga o que cure el cáncer. En la actualidad, existen vacunas terapéuticas pero, ¿cuán cerca estamos de una que prevenga o cure la enfermedad? ¿Qué dicen las investigaciones actuales?