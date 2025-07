Carlos Zambrano sufre un desgarro: ¿se pierde las dos últimas fechas del Torneo Apertura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Zambrano es pieza fundamental en un Alianza Lima que pelea por ganar el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, el 'León' no pasa por un buen momento a causa de una lesión.

Sucede que el zaguero central de Alianza Lima sufre un desgarro tras el cotejo en el que le ganaron a Melgar. En relación a ello fue que Carlos Zambrano habló y dio detalles de la dolencia que lo alejará de los terrenos de juego en el corto plazo.

"Luego de la resonancia, tengo un desgarro de primer grado y es entre 10 a 14 días de para. Me conozco y sé que puedo estar antes de tiempo. A mi edad no puedo arriesgar mucho, pero quiero estar", le dijo Zambrano a Exitosa.

El estado de Carlos Zambrano en Alianza

Carlos Zambrano no estará contra Binacional este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva, pero RPP pudo conocer que el defensa buscará llegar a la jornada final del Apertura contra UTC el 12 de julio.

Asimismo, si bien es cierto su cuadro pelea por ganar el Apertura, manifestó que el éxito en el corto plazo no depende para que sean campeones a fin de año.

"Este año, el torneo es algo raro porque antes era el ganador del Apertura contra el del Clausura. Era más fácil. Se ha hecho un negocio tan grandes que se sacan cotejos de donde no tienen que sacar. Si el Apertura no te asegura el campeonato, igual es un plus anímico" remarcó el jugador de Alianza Lima.

Por otra parte, en Alianza dieron cuenta de la salida de José Bellina como gerente deportivo. "Desde el Club Alianza Lima agradecemos a 'Cote' por su trabajo y entrega durante todos estos años, contribuyendo desde su primer día como trabajador a nuestro crecimiento deportivo e institucional", indicaron en un comunicado.

¿Cómo va Alianza Lima en el Apertura?

Alianza Lima marcha en el segundo puesto del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 con 33 puntos, a dos puntos del líder Universitario a tan solo dos jornadas del final.

Este sábado, el equipo del 'Pipo' Gorosito recibe a Binacional en el Estadio Alejandro Villanueva y cierra el certamen el fin de semana siguiente contra UTC en la altura de Cajabamba.

