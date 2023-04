Carlos Zambrano junto a Christian Cueva en Alianza Lima. | Fuente: Instagram Carlos Zambrano

Carlos Zambrano atraviesa un buen momento en Alianza Lima. Desde su llegada, el exjugador de Boca Juniors alcanzó un buen nivel y potenció la zona defensiva del cuadro blanquiazul, que lidera el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.

El 'León' Zambrano, que en julio cumplirá 34 años, se encuentra vigente, pero ya medita sobre su retiro del fútbol. Si bien no dio una fecha para colgar los chimpunes, no confirma acabar las Eliminatorias al Mundial 2026 con la Selección Peruana.

"Tengo casi 34 años... Faltan tres años más para la siguiente Eliminatoria. Dios quiera que siga teniendo las ganas, como lo he dicho algunas veces. Levantarse todas las mañanas cuesta, él que diga que no es un mentiroso. No todos se levantan con la alegría de ir a trabajar, hay días que no tengo ganas", señaló en entrevista a ESPN.

"Sigo viniendo todas las mañanas e incluso aquí en Alianza entrenamos más temprano que en Boca. Nos citan a las 7 de la mañana y debo levantarme a las 6 y llegar al club temprano. Eso es lo complicado, madrugar", agregó Zambrano, quien en 2022 ya había hablado de su futuro retiro cuando militaba en Boca Juniors.

Zambrano en Alianza Lima

“Siempre dije que soy hincha de Alianza desde pequeño, pensaba regresar en dos-tres años más y sacarle el jugo a la profesión, pero el cuerpo no es el mismo y cada vez va a costar más, y preferí regresar en este momento que siento que puedo retribuir más”, señaló Zambrano que adelantó su llegada a Alianza Lima para destacar con la camiseta blanquiazul.

