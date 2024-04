¿Es una grave lesión? Cecilio Waterman reveló cómo se siente tras salir en camilla en el duelo de Alianza Lima

Alianza Lima volvió a ganar de local en el Estadio Nacional y se encuentra a la expectativa de los resultados de Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Torneo Apertura. Los goles llegaron a través de Cristian Neira, Juan Pablo Freites y Cecilio Waterman, quien precisamente protagoniza la nota negativa del cuadro blanquiazul.

El delantero panameño definió de zurda a los 32 minutos del segundo tiempo, pero tras esa jugada se lesionó, lo que encendió las alarmas en Alianza Lima.

Waterman, que sufrió una molestia en el muslo izquierdo, dejó el campo en camilla. Tras el pitazo final, el centroamericano dio a conocer cómo se encuentra. “Un poco con dolor, vamos a esperar el diagnóstico. Nunca me ha pasado. Esperemos no sea nada grave. Sentí algo que nunca había sentido. Son cosas que pasan. Esperemos todo salga a favor que no sea nada”, comentó.

Asimismo, Waterman también se pronunció sobre el choque contra Colo Colo, por la Copa Libertadores, que se desarrollará el martes 23 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

“Hicimos un buen partido. Se nos dio todo como lo planificamos y esperemos que se alargue esta racha de victorias. Ahora viene la Copa Libertadores y esperemos llevarnos algo de allá. Estamos haciendo buen fútbol, sabemos lo que tenemos que hacer. Falta esa cuota de suerte”, añadió.

Números de Waterman en Alianza

Cecilio Waterman llegó este año a Alianza Lima y, hoy en día, es el goleador del equipo, al sumar cinco goles en el Torneo Apertura 2024 en 12 partidos. Le ganó el puesto de titular a Hernán Barcos.

Cecilia Waterman pone el 3-0, pero termina lesionado. | Fuente: @Liga1Play

Alianza Lima vs. Sport Boys: así arrancaron ambos equipos

Alianza Lima: Angelo Campos; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Juan Pablo Freytes; Jhamir D'Arrigo, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Franco Zanelatto, Cristian Neira; Cecilio Waterman y Hernán Barcos.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Maximiliano Amondaraín, Flavio Alcedo, Edinson Chávez, Christian Carbajal, Rafael Lutiger; Francisco Grahl, Juan Morales, Jesús Barco; Fabrizio Roca y Cristian Techera.