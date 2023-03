Christian Cueva | Fuente: Alianza Lima

Este jueves Alianza Lima presentó a Christian Cueva como su nuevo jugador en conferencia de prensa y, por su parte, el volante nacional se mostró bastante emocionado de volver a vestir la blanquiazul tras ocho años. Asimismo, habló de la ilusión que le genera poder disputar tanto el torneo local como la Copa Libertadores.

"Espero dar lo mejor de mí en Alianza Lima. Siempre estaré disponible para el equipo para el profesor Guillermo Salas, es una persona a quien le tengo mucho cariño. Me siento bien, esperemos que la oportunidad llegue, sea ahora o más adelante, estoy bien y espero estar mejor", indicó Cueva en conferencia de prensa.

Asimismo, Cueva agregó: "Llego al club de mis amores, del que soy hincha, llego a un club en el que, desde que mefui a dia de hoy, ha tenido un crecimiento enorme y eso me llena de mucha motivación. Veo a jóvenes que se ilusionan por salir campeón con Alianza Lima. Me llena de mucho orgullo, la ilusión que tengo es muy grande. Reencontrarme con Carlos Zambrano, que lo conozco hace mucho tiempo, con Gabriel Costa, Pablo Míguez, compañeros y amigos que me dio el fútbol".

En tanto a sus objetivos, indicó: "Siempre van a ser más grandes, torneo local y Copa Libertadores. al momento que llegué al camerín me hablaron de tricampeonar y de Libertadores, eso motiva. Tener compañeros que tengan esas ganas de afrontar torneos importantes. voy a aportar con mi granito de arena, cuando me toque voy a estar ahí y eso lo tenemos claro. Vamos paso a paso y ganar porque Alianza Lima es eso, ganar siempre".

Por último, Christian Cueva sostuvo que en lo personal se encuentra contento de volver a vestir la camiseta íntima: "Para jugar al fútbol hay que ser feliz y yo estoy feliz ahora mismo en Alianza Lima".

¿Qué camiseta se pondra Christian Cueva?

"La número '23' es lo que se me da. Cada jugador tiene el número que tiene porque creo que se lo ha ganado. Para mí, el '23' es especial porque es el número de mi cumpleaños", señaló Cueva que jugará cedido por seis meses en Alianza proveniente de Al Fateh de Arabia Saudita.