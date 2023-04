Christian Cueva jugó de titular ante Unión Comercio. | Fuente: Liga 1

Christian Cueva dio declaraciones después del enfrentamiento en el cual Alianza Lima venció 3-1 a Unión Comercio por la fecha 13 del Torneo Apertura. En ese duelo jugó desde el arranque y cuando ya había sido sustituido fue expulsado por el árbitro Diego Haro.

El exvolante de Sao Paulo y Santos mostró su molestia por recibir la tarjeta roja. De esta manera, indicó que fue injusta su expulsión.

"Yo no me siento para hablar este tipo de cosas, pero quiero hablar con la verdad. Esa es la situación que me hace que esté acá sentado... Porque primero está mi integridad como persona, como jugador y de selección", expresó 'Aladino'.

"No quiero hablar para perjudicar a nadie, pero tampoco que me perjudiquen a mí. A mí lo que me fastidia es que las cosas las digan para dejar mal al jugador, no sé con qué fin", continuó a América Deportes.

Cueva destacó que "no es justa" su expulsión y que "el cuarto árbitro llamó a Haro y me expulsa, no lo entendí porque lo único que le dije fue 'por qué estás dando ocho minutos' y lo repetí fuertemente".





Christian Cueva expulsado. | Fuente: Liga 1 Max

La palabra de Hernán Barcos

Alianza Lima sacó tres puntos vitales en su visita a Tarapoto . Con goles de Hernán Barcos (2) y Gino Peruzzi, el equipo de La Victoria derrotó 3-1 a Unión Comercio y es cómodo líder de la Liga 1 Betsson.

Tras el encuentro, el 'Pirata' Barcos indicó que el equipo viene trabajando fuerte durante el año y que los jugadores que saltaron al campo de juego están preparados para las circunstancias.

"Es lo que venimos trabajando durante todo el año. Hay que estar preparados para los momentos que te toquen. Hoy sabíamos que teníamos un partido difícil, por lo que vinimos, por el trajín que traemos todos. Cambio algunos compañeros, pero todos intentamos hacer lo mejor por Alianza, salió muy bien. Conseguimos tres goles, una victoria que nos da un aire importante. Ahora tenemos libre, después vamos por Mineiro. Así que estamos muy contentos con la victoria, que era lo que veníamos a buscar", indicó en un primer momento el atacante argentino.





