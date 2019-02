Christian Ramos ha jugado once partidos con el Al Nassr. | Fuente: Prensa Al Nassr

Los rumores que vinculan a Christian Ramos con Alianza Lima han crecido enormemente en las últimas horas. Ante la inminente salida del defensor peruano del Al Nassr, el conjunto íntimo es uno de los destinos más viables para que siga su carrera teniendo en cuenta que le dará posibilidades de estar cerca del comando técnico de Ricardo Gareca y seguir siendo llamado a la Selección Peruana.

Y si bien para muchos puede ser un retroceso volver al fútbol peruano, Christian Ramos no piensa de la misma manera. El zaguero de 30 años dio a conocer que le gustaría regresar a su país de origen para disputar la Liga 1, aunque enfatizó que priorizará estar en un club que participe en la Copa Libertadores de ser así.

"Volver al fútbol peruano es una opción para mí porque todavía no se cierra el libro de pases, pero eso lo está manejando mi representante. Hoy voy coordinando con él a ver qué posibilidades hay, ya sea en Perú o Estados Unidos. Eso lo tendré que ver en estos días pero, si se da el tema de regresar a Perú, tiene que ser un equipo que tenga Copa Libertadores porque quiero seguir mostrándome y estar en la selección", dijo Ramos a ATV+.

Por otra parte, Christian Ramos manifestó su molestia por la manera cómo el Al Nassr anunció su supuesta salida, pues el club árabe publicó un video donde se le agradecía al peruano por sus servicios cuando el vínculo entre ambas partes no se había resuelto.

"No sabría cómo explicar esto, yo recién me he enterado del video cuando me levanté. El lunes me comunicaron que íbamos a resolver el contrato porque iban a inscribir a otro central, pero me dicen 'muchas gracias' en el video cuando sigo perteneciendo al club. Me comentaron que también podría quedarme hasta final de temporada pero quedarme sin jugar no es una opcióin para mí. También está la chance de un préstamo por 3 o 6 meses pero eso me va a perjudicar porque los mercados se están cerrando", finalizó Christian Ramos.