Cristian Benavente | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima venció por 3-1 a Carlos A. Mannucci por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson con goles de Hernán Barcos, Pablo Míguez y Cristian Benavente. Tras el encuentro, el 'Chaval' se refirió a su debut.

"Estoy muy contento, sobre todo por lo que mostó el equipo, ya que ganar con un jugador menos no es fácil. Además, contento por toda la gente que se va contenta a casa", indicó Benavente a Gol Perú.

Asimismo, el futbolista agregó: "Es una sensación única porque me habían dicho que el estadio animaba todo el tiempo, y hoy después de ir perdiendo, nos han ayudado y gracias a ellos hemos podido remontar".

En tanto a lo que le pidió Carlos Bustos al momento de su ingreso a la cancha, Benavente sostuvo: "Me dijo que me pegara a Hernán (Barcos), me pude compenetrar bien con él, creo que tenemos un gran equipo. Es la posición que mejor se me acomoda, y con un jugador de experiencia como él, me puede ayudar mucho".

El próximo encuentro de Alianza Lima será ante Atlético Atlético el domingo 27 de febrero a partir de las 3:30 pm en el estadio Melanio Coloma.