Cristian Benavente | Fuente: Liga 1

El último domingo Alianza Lima venció por 3-1 a Carlos A. Mannucci con goles de Hernán Barcos, Pablo Míguez y Cristian Benavente. Por su parte, el 'Chaval', quien debutó con gol de tiro libre, se refirió a su buen inicio en el torneo.

"Cuando llegó mi pase, hablé con el 'profe' (Carlos) Bustos y decidimos que era una buena oportunidad en casa y con nuestra gente, y al final se dio el estreno y me quedo muy contento", indicó el futbolista de 27 años en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, agregó: "En esta semana de entrenamiento me he sentido muy bien, y de a pocos voy a llegar a mi cien por ciento en lo físico, aunque ya me encuentro muy bien, ayer los minutos que tuve me sentí bien, pero siempre se puede mejorar".

En tanto al momento en que decidió disparar y colocar la pelota al ángulo en el tiro libre, reveló: "Le estaba preguntando a (Pablo Lavandeira) si la tocaba un poco para pegarle más fuerte, pero al final vi que se podía patear por encima de la barrera".

Por último, Benavente fue consultado sobre la posibilidad de que vuelva a vestir la 'blanquirroja': "Siempre está en el horizonte. Ahora, lo primero es Alianza, es jugar y estar feliz aquí. Si llega, lo tomaré como un premio, pero siempre es un objetivo".