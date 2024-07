Cristian Díaz señala que tiene acuerdo con Alianza Lima: "He enviado la propuesta firmada y solo estoy esperando los pasajes"

En entrevista en exclusiva con RPP Deportes, Cristian Díaz reveló que Bruno Marioni lo contactó para que se haga cargo del primer equipo de Alianza Lima.

El entrenador argentino Cristian Díaz reveló —en una entrevista en exclusiva con RPP Deportes— que Alianza Lima lo contactó para que se haga cargo de primer equipo en reemplazo de Alejandro Restrepo.

El exestratega de Deportivo Morón, cuadro que confirmó su salida este domingo, aseguró que Bruno Marioni lo llamó para que sea el estratega de Alianza Lima. Es más, indicó que ya envió los documentos requeridos y que solo está esperando los pasajes.

"En este nuevo proceso me contactó el gerente actual, Bruno Marioni, y la verdad que es una oportunidad que, para mí, es muy importante por todo lo que representa el club, y como es una persona que toma decisiones, tomé la decisión. Agradezco a la gente de Morón de permitirme tomar este reto que para mí es muy importante", indicó en un primer momento.

"Lo primero, tuve que rubricar mi renuncia a Deportivo Morón y, posteriormente, firmar y enviar la aceptación de la propuesta que me hizo Alianza Lima, a quien también envío, porque me solicitaron la renuncia de Morón, y a partir de ahí esperar a que me envíen los pasajes (...) El hecho de recibir la propuesta formal del club, reenviarla firmada, que significa la aceptación de la misma", complementó.

Por último, afirmó que el tiempo de contrato es por un año, doce meses.

¿Cuál es la postura de Alianza Lima?

RPP Deportes pudo conocer que el entrenador y la dirigencia del cuadro de La Victoria tenían un acuerdo hasta el día de ayer. Incluso, el estratega presentó su renuncia a Deportivo Morón, la cual fue aceptada y comunicada por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas, la administración blanquiazul revirtió el acuerdo y Díaz no llegará al club íntimo. Pero, eso no es todo. También se pudo saber que Alianza Lima se tomará un tiempo para elegir al nuevo entrenador, por lo que no se presentará ante del encuentro frente a Comerciantes Unidos, como se tenía previsto.