Daniel Ahmed entrenador de Alianza Lima. | Fuente: AFP

El jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo de Alianza Lima, Daniel Ahmed, señaló que el área deportiva del cuadro blanquiazul está preparada ante un impasse que pueda sucederle al chileno Mario Salas, como una posible demora más allá de los presupuestado.

El técnico de 52 años se encuentra en Chile ante el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus y no hay fecha confirmada sobre su llegada a Lima. Ante ello, Ahmed, en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, se refirió a la posibilidad que tome el rol de entrenador del cuadro blanquiazul hasta el arribo de Mario Salas.

"Toda el área deportiva de Alianza Lima está preparada para dar soporte al fútbol profesional, ya ocurrió en el partido ante Racing en Argentina. Lo que esperamos es que puedan coincidir los tiempos de Mario con el primer equipo", declaró.



"De no ser así quizá a la espera de Mario nos va a obligar a crear un buen funcionamiento para que el primer equipo no pierda tiempo para darle un buen soporte, no solo en mi persona. Hay también varios profesionales en el club que nos juntaremos en equipo para seguir los lineamientos de Mario y cuando llegue él, el tema esté avanzado o a la altura que pretendía que esté", manifestó Ahmed.

Hay que indicar, que el extécnico de Colo Colo y Sporting Cristal desde hace varias semanas viene trabajando en forma remota con sus nuevos dirigidos.