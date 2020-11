Roberto Mosquera fue entrenador de Alianza Lima en la temporada 2016. | Fuente: FPF

Mientras se jugaba el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo en el Estadio Nacional, Sporting Cristal chocaba ante la Academia Cantolao en Villa El Salvador, partido que quedó 3-2 a favor de los celestes. Al final, el choque de los íntimos fue un 2-0 en contra que lo hizo perder la categoría en la Liga 1 2020.

Horas después de su encuentro el DT de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, fue consultado por el duro revés que sufrió Alianza Lima en la Liga 1. Fue más que claro y se mostró muy triste al saber uno de los grandes del fútbol nacional no seguirá en primera división.

"Esto ha sido terrible. Más de la mitad de mi famila es de Alianza y creo que hay que tener la hombría de decir que no se hicieron las cosas de la mejor manera. El club ha tenido debilidades administrativas y económicas en el pasado y no hay nadie preso", fue lo que dijo Mosquera en conversación con Fútbol como Cancha de RPP.

El pesar de Mosquera por el momento de Alianza

Asimismo, el ex Binacional manifestó que espera que el pueblo aliancista se reponga rápidamente. "Ahora sucede esto que es terrible porque he dirigido al equipo. No me alegro, me entristece. Va a ser duro asimilar este golpe", añadió.

Por otra parte, ahora el ex DT de Alianza Lima tendrá que enfocarse para lo que será la gran final de la Liga 1. Puede tener como rival en ese encuentro a Universitario de Deportes o la Universidad César Vallejo.