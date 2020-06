Jugadores de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima brindó un sincero homenaje a los padres de su plantel profesional y entrevistó a 5 de sus jugadores para conocer sobre su faceta familiar en el Día del Padre.

El experimentado arquero Leao Butrón, que es padre de Daniel y Antonela, dijo que: “Que ellos sean felices y puedan cumplir todas sus metas. “Me convertí en papá a los 19 años. Se adelantó un poco (risas), pero no voy a mentir: siempre quise tener familia, tener a mis hijas. Mi mayor sueño es que cuando sean grandes puedan vivir felices y logren todo lo que se propongan”, indicó.

Por su parte, Alberto Rodríguez indicó que es una sensacion “inexpicable” ser padre. “Aprendí a ser más amoroso y constante, a ser más detallista. Verlos cumplir sus objetivos y metas en todas las áreas de la vida. Y que sirvan a Dios”, sostuvo.

Leao Butrón y sus hijas. | Fuente: Alianza Lima

“A los 26 años me convertí en papá. Sentí mucha alegría, porque estuvimos buscando un niño dos o tres años, y en ese periodo tuvimos una mala experiencia. Nuestro hijo llegó para cambiarnos la vida”, fue lo que dijo el central venezolano Rubert Quijada.

En tanto, Rinaldo Cruzado recordó cuando fue papa por primera vez. “Tenía 19 años cuando nació mi primer hijo, que se llama Pablo Aimar. La sensación fue súper linda, a pesar de la edad. Es una de las mejores experiencias que le toca vivir a uno como persona.

Finalemente, Josepmir Ballón dijo que sus padres fueron un gran soporte cuando se convirtió en papá apenas a los 18 años. “Fui papá a los 18 años. Cuando me enteré tenía 17 y estaba feliz, pero a la vez no sabía cómo decirles a mis papás y cómo afrontarlo. Hoy eso es cosa del pasado. Mis padres fueron un gran soporte para lo que hoy soy como padre. Siempre digo que no sé qué habría sido de mí si Macarena no estuviera a mi lado, no sé si hubiera logrado ser lo que soy. Macarena fue mi motivación”, sostuvo.

Rinaldo Cruzado y sus hijos. | Fuente: Alianza Lima