Gino Peruzzi tiene contrato en Alianza por todo 2023. | Fuente: @ClubALoficial

La Liga 1 no empieza debido a las protestas que se dan a lo largo del Perú. Estaba prevista a iniciar con la fecha 2 este fin de semana, pero la Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunicó que la jornada será aplazada.

Alianza Lima, en la segunda jornada, estaba previsto a jugar ante Deportivo Municipal como local. Ante este panorama, el lateral derecho argentino Gino Peruzzi conversó con Fútbol como cancha de RPP Noticias y fue consultado por el retraso de la liga peruana de primera división en esta nueva temporada.

"Nos han comentado (en Alianza) que están buscando amistosos, pero no es fácil porque equipos de otros países ya empezaron con sus ligas. Quizás no están disponibles. Que no empiece va más allá de nosotros. Entendemos que hay un problema en el país, que no es nada menor. Cuando sea todo seguro, arrancaremos", dijo Peruzzi.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

La palabra de Gino Peruzzi en Alianza Lima

Alianza Lima continúa con sus entrenamientos para la Liga 1. | Fuente: @ClubALoficial

Además, respondió sobre que el primer duelo de la campaña sería ante Sporting Cristal en el marco de la fecha 3.

"La verdad que no es algo que nos corresponda a nosotros, es algo que se están encargando los dirigentes (sobre el campeonato). Tenemos que estar tranquilos y enfocados en seguir preparándonos. Estar preparados para cuando todo y todo esté organizado. Ahí estaremos. Si es con Cristal, va a ser un gran comienzo de año", remarcó.

En otro momento de la conversación, el defensa de Alianza Lima, campeón de la Liga 1, habló respecto a jugar la Copa Libertadores en este 2023.

"Hacer una buena Copa es pelear y tratar de pasar a octavos. Es nuestro objetivo y tenemos plantel para pelear la fase de grupos", sostuvo Gino Peruzzi.

Alianza Lima habla del 'Depredador'

Por último, declaró sobre el pase de Paolo Guerrero a Racing Club y apuntó que "hubiese sido lindo tenerlo como compañero por la clase de jugador que es, pero ya está en otro lado. Solo queda esperar el sorteo y ver contra quién nos toca".

Para esta temporada, los íntimos buscarán el ansiado tricampeonato, esta vez con Carlos Zambrano como flamante fichaje.

NUESTROS PODCAST

¿Qué influencia tienen los pensamientos positivos o negativos a la hora de dormir?

Los problemas del sueño son generalizados, particularmente en los adultos mayores. Gran parte del trabajo examina los factores psicológicos que afectan negativamente al sueño; menos estudios examinan aquellos con un efecto positivo