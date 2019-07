Federico Rodríguez en conferencia de prensa. | Fuente: RPP Noticias - Rúben Rojas | Fotógrafo: Alianza Lima - AFP

El flamante fichaje de Alianza Lima, Federico Rodríguez, fue presentado en las instalaciones del Esther Grande de Bentín. El atacante uruguayo destacó al club blanquiazul y se declaró admirador del capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero.

"No me identifico con nadie, cada uno tiene una característica distinta. Me gusta mucho los juegos de Luis Suárez, Edinson Cavani, Robert Lewandowski y Paolo Guerrero. Son jugadores muy completos, uno trata de aprender de ellos", declaró en conferencia de prensa.

El exjugador de Danubio también señaló que no piensa en compararse con Mauricio Affonso, que emigró al fútbol de Sudáfrica. “Obviamente hizo muy bien las cosas acá, pero no vengo a compararme con él. Es un gran jugador, vengo a aportar en el equipo desde mi función”, agregó.

Federico Rodríguez tiene 28 años y mide 1.89 m de estatura. Además de su experiencia en el fútbol uruguayo, tuvo un paso por el Genoa, Bologna y Piacenza del fútbol italiano.