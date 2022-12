Fernando Salazar | Fuente: RPP Noticias

Este miércoles, Alianza Lima realizó la inauguración del Parque de la Memoria a propósito de los 35 años de las víctimas del Fokker y en la ceremonia estuvo presente Fernando Salazar, Gerente General del club blanquiazul, quien fue consultado sobre los derechos televisivos para la temporada 2023.

"La postura de Alianza Lima es la que ya han visto, hemos renovado nuestro convenio con GOL Perú y no hay más que eso. Como se lo hemos manifestado a la FPF, es lo que nos parece que tenemos que hacer", indicó Salazar para RPP Noticias.



Asimismo, Salazar agregó: "Los acuerdos comerciales con la FPF son los existentes, no tenemos mucho que abordar ahí". En la misma línea, el directivo blanquiazul indicó que el hincha debe estar tranquilo pese a que la FPF ha sido enfática en que los clubes que participen deberán aliarse a la empresa 1190 y, en caso de que no lo hagan, no participarían de la Liga 1.

"Es muy difícil que el campeonato local peruano se desenvuelva sin Alianza Lima, lo mismo sin Universitario, Melgar o Cienciano. Espero que haya un espacio de conversación con la FPF por el bien del fútbol peruano. La hinchada tiene que estar tranquila, al igual que nosotros. El torneo se va a desarrollar y lo vamos a tener como corresponde, el hincha va a disfrutar de Alianza buscando el tricampeonato".

Fernando Salazar sobre Jefferson Farfán:

Por último, el Gerente General de Alianza Lima precisó: "Jefferson Farfán sigue siendo un jugador de la casa, él tomará una decisión en el momento en que él lo sienta oportuno, seguramente en los próximos días nos lo hará saber. A nosotros nos gustaría que se quede para siempre, es un símbolo de Alianza Lima"