Gerente de Alianza Lima confirma que "no existe ni terreno ni proyecto" para Centro de Alto Rendimiento

Alianza Lima es uno de los equipos más grandes del país. Sin embargo, a diferencia de otros cuadros, no cuenta con un Centro de Alto Rendimiento (CAR).

En los últimos años, se ha venido hablando que el cuadro de La Victoria estaría muy cerca de construir un CAR. Pero, la realidad es distinta.

Fernando Cabada, gerente de Alianza Lima, indicó que "no existe ni terreno ni proyecto" para un CAR. En declaraciones para L1 Max, aseguró que están buscando una ubicación adecuada para el Centro de Alto Rendimiento, pero que -por ahora- no hay nada.

"Me da mucha pena decirlo, me da mucha pena comunicarlo, pero eso que les han dicho no es cierto. Para tener un Centro de Alto Rendimiento necesitas, primero, tener un terreno específico, en una ubicación adecuada. Luego, tener un plan adecuado a ese terreno y ubicación, y luego tener un financiamiento que, dada nuestra situación concursal, no es que nosotros podamos tocar la puerta del banco y sacar millones", indicó en un primer momento.

"Sin embargo, nosotros estamos trabajando desde el día uno buscando la ubicación adecuada y ver de qué manera podemos conseguir el terreno para poder desarrollar el proyecto. Es mentira. Yo me debo a los hinchas de Alianza y no les voy a mentir a los hinchas de Alianza: el proyecto no existe, el terreno no existe", complementó.

#EXCLUSIVO Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima: "Para tener un CAR necesitas un terreno específico, en una ubicación adecuada, un plan adecuado y un financiamiento. Hoy no tenemos ni terreno ni proyecto. No voy a mentir"#L1Radio🎙⚽



https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/0fgfNTHDwO — L1 MAX (@L1MAX_) February 4, 2025

¿Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima?

Luego, al ser consultado sobre la presencia de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima cuando acaben la carrera, indicó que le gustaría —personalmente— contar con ellos.

"En lo personal, no he hablado con ninguno de los dos. Tampoco he hablado con Franco (Navarro), que es —seguramente— el que tendría más claro ese tema y en dónde calzarían. Sí, claro. A mí me gustaría (que se queden en Alianza Lima)", indicó en un inicio.

"Te puedo decir que son dos grandes jugadores. Hernán ya empezó a jugar de nuevo después de su lesión, y que nos traería alegrías. Y habrás visto en los dos últimos amistosos a Paolo, quien nos ha traído grandes alegrías. Y mira que un jugador de la tradición de Paolo, y luego traemos un refuerzo y ya empezaron a formar duplas interesantes en el equipo", finalizó.