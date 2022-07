Gino Peruzzi | Fuente: Alinaza Lima

El último domingo Alianza Lima venció por 3-1 a Sport Boys por la fecha 2 del Torneo Clausura y, tras el encuentro, Gino Peruzzi, lateral derecho del cuadro 'blanquiazul', se refirió a este triunfo en estadio Alejandro Villanueva.

"Me gusta participar en ataque siempre y cuando se pueda. Por ahí me está faltando un poco más en lo físico para tener un mejor nivel. Más allá de ello primero me concentro en la marca y luego, cuando vea espacios, me gusta sumarme al ataque", indicó Peruzzi en conferencia de prensa.

Asimismo, el lateral argentino indicó que se sintió emocionado por jugar de local: "Me sentí muy bien, tenía muchas ganas de debutar en esta cancha de Matute, con estadio lleno y realmente la gente se hizo sentir en todo momento más aún cuando el rival nos anotó el gol, creo que el apoyo que bajó de las tribunas nos ayudó para despertar más aún después de la expulsión. Me sentí bien y me fui contento porque hice un buen partido".

En tanto al torneo nacional, Peruzzi sostuvo: "El fútbol argentino es uno de los más intensos, al menos de Sudamérica, mientras que acá, en Perú, veo que si bien es menos intenso, es mucho más técnico. Veo jugadores de muy buen pie, de buena técnica y hacen difícil que le quiten la pelota".

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?



En la tercera jornada, Alianza Lima chocará con Carlos A. Mannucci. El duelo está programado para el sábado, 23 de julio, en el Mansiche de Trujillo, a partir de las 3:30 p.m.

El cuadro íntimos lidera la tabla de posiciones del torneo Clausura por la Liga1 Betsson con seis puntos. En el acumulado se ubica en el cuarto lugar con 39 unidades.