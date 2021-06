Gonzalo Sánchez | Fuente: Liga 1

Este fin de mes el contrato de Gonzalo Sánchez con Alianza Lima concluirá y, por decisión del club 'íntimo', no se extenderá. Por su parte, el jugador formado en las divisiones menores del club se refirió a su situación actual.

"El año pasado terminé un año muy duro para todos nosotros, para la institución. Además tuve una lesión y mi contrato acababa el 30 de diciembre. Luego hubo una extensión para mi recuperación. A día de hoy, se vence el contrato y la decisión del club ha sido no extenderlo", aclaró Gonzalo Sánchez en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Sin embargo, sostuvo que pese a irse sin poder haber tenido minutos en el equipo por su tiempo de recuperación, igual se siente tranquilo para lo que venga de aquí en adelante: "Dentro de todo, me voy muy feliz, muy agradecido del club. Por más que no haya sido de la manera en que me quise ir, creo que estoy dejando una deuda deportiva con el club, es algo que he pensado. Lo que pude hacer en reserva o en menores, lo pude llevar a primera", agregó el futbolista de 21 años.

Por otro lado, también elogió el buen trato y acompañamiento del profesor Carlos Bustos en este tiempo: "El profesor Carlos Bustos es un tipo que expresa mucha confianza, más que un entrenador, se vuelve tu padre del fútbol. Me dijo que no iba a haber una diferencia conmigo, por más que mi contrato era para recuperarme. Me dio mucha confianza".

No descarta regresar a Alianza Lima:

En tanto a lo personal, Sánchez agregó: "No creo que yo no esté capacitado para estar en Alianza Lima. Me considero un jugador que puede estar en cualquier lado, también tengo mucho que aprender. Pero hubo decisiones que se tomaron y las acepto con profesionalismo".

Sobre una posible vuelta al club íntimo, precisó: "Siempre voy a estar pendiente de Alianza Lima, siempre voy a querer tener la puerta abierta, destacar y luego que se me reconozca como jugador de Alianza Lima, volver para saldar esa deuda que siento que dejo"





NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.