Guillermo Salas | Fuente: Alianza Lima

Este domingo Alianza Lima visitará a Cienciano por la jornada 16 del Torneo Clausura en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y, por su parte, Guillermo 'Chicho' Salas, entrenador del conjunto blanquiazul, se refirió a este importante encuentro.

"Una actualidad que se ve reflejada en los resultados. Desde el primer día que asumí a los jugadores los sentí muy comprometidos con la institución, con lo que queda de torneo. El día a día con ellos es increíble. Están entrenando muy bien, están compitiendo internamente", indicó Salas en radio Ovación.

Asimismo, Salas indicó que es un momento crucial del equipo que viene peleando en la parte alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura: "La altura existe, pero el futbolista es un atleta y donde va tiene que competir, tiene que jugar y correr. Los jugadores están preparados físicamente. Es un partido que tenemos que prepararlo los 90 minutos. Tenemos plantel, vamos a salir a proponer como siempre".

En tanto a su actualidad al mando del equipo blanquiazul, Salas agregó: "Desde el día que asumí, yo tenía en mente que iba a hacer un buen final de torneo. No me preocupaba el tema de ser interino o estar ya estable hasta fin de año. Nos dedicamos a tener un compromiso hasta que nos den la oportunidad. Gracias a Dios los resultados nos respaldaron, pero no cambió nada. Desde el primer día los jugadores sabían que iba a haber mucho trabajo".

Guillermo Salas sobre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado:

Asimismo, Salas se refirió a la actualidad de Farfán y Hurtado, quienes no vienen siendo considerados: "Jefferson cada día está mucho mejor, sabe que cuando esté apto y bien físicamente va a estar con el grupo. Lo mismo con Paolo, ha tenido una buena semana y tuvo una pequeña molestia. Cuando estén aptos, sí o sí van a estar ahí".