Atención, Alianza Lima: Guillermo Enrique se pronunció sobre una posible operación al hombro

Alianza Lima logró su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores gracias a las buenas actuaciones de sus jugadores, entre los cuales figura el defensa argentino Guillermo Enrique, que ha sufrido molestias en el hombro en los primeros meses del año.

En las últimas horas, Guillermo Enrique aseguró en una entrevista que no considera que debe operarse del hombro, ya que está trabajando para fortalecer la zona afectada.

"Se ha dicho que a largo tiempo me va a costar una operación (hombro), no lo veo de esa manera, uno conoce su cuerpo. Siento los hombros muy fuertes, los siento muy bien. Todos los días estoy trabajando para fortalecer y estar fuerte, y esos dolores que tuve en algún momento, no van a impedir que esté en algún partido", sostuvo a Radio Ovación.

A continuación, el exdefensa de Banfield indicó que Alianza llega en un buen nivel al arranque de la Copa Libertadores, en la que jugará el martes ante Libertad de Paraguay, en Matute, por la fecha 1 del Grupo D.

"Físicamente estamos bien para afrontar todos los partidos. La Copa Libertadores es complicada, hay equipos fuertes, y nosotros trabajaremos de la mejor manera para el arranque de la Copa Libertadores y seguir por el mismo camino", puntualizó.

Duelo Alianza Lima vs ADT

"No he tenido la oportunidad de jugar en altura, me va a tocar vivir mis primeras experiencias. Me han comentado cómo tratarlo, personalmente buscaré estar tranquilo y manejarlo", señaló el futbolista de Alianza sobre el duelo del sábado ante ADT de Tarma, que podría ser suspendido por un pedido del cuadro blanquiazul.

"No nos han comunicado nada del club, estamos a la espera qué va a pasar. Nosotros seguimos entrenando, pensando solo en el partido", concluyó.